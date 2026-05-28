На практиці ефективність часникового спрею залежить від часу обприскування, погоди й масштабу зараження попелицею, пише Wprost Dom.

У чому користь часнику?

Часниковий екстракт використовувався проти шкідників на рослинах ще задовго до появи спеціальних засобів у магазинах. Раніше відлякували попелицю свіжими зубчиками, а тепер залюбки обирають гранульований часник.

Засіб на основі часнику дуже помічний завдяки сполукам сірки, яка відповідає за характерний запах.

Для приготування гранульованого часникового спрею потрібно:

1 столова ложка гранульованого часнику;

500 мілілітрів теплої води.

Після змішування води з часником, засобу потрібно дати добу настоятися. Через 24 години суміш треба процідити через марлю, а тоді ще раз розвести у 500 міліграмах води.



Попелиця дуже не любить часник через характерний різкий запах, тому обприскування рослин справді дієве. Проте дощ, сонячне світло й високі температури швидко послаблюють їхню ефективність.

Садівники радять використовувати часниковий спрей замість сильних хімікатів, оскільки натуральні засоби більш щадні й менше порушують баланс саду.

Часниковий засіб недорогий, досить простий у приготуванні й може вирішити проблему на ранній стадії.

Втім, одного обприскування може бути недостатньо, тому на практиці варто регулярно видаляти уражені пагони, уникати надмірного удобрення азотом та боротися з мурахами, які розмножують попелицю.