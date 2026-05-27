Чимало дачників переконані, що боротися з колорадськими жуками можна тільки "хімією", а ось народні засоби не дають жодного результату. Втім, насправді це не так, пише Gardening Know How.

Як позбутися колорадських жуків на городі?

Ручний збір жуків

Цей спосіб старий, але все ще дієвий – щойно колорадські жуки з'являються на городі, їх можна почати збирати руками. Метод добре працює, якщо ділянка невелика, а у вас є вдосталь часу.

Головне – це прибирати не тільки жуків, але і їхні кладки, що часто ховаються на листі.



Гірчиця

Розчин з сухої гірчиці – це ідеальний домашній засіб проти колорадського жука. Для того, аби приготувати його, потрібно змішати 10 літрів води та 100 грамів гірчиці. Після цього додайте у відро ще 100 мілілітрів оцту.

Альтернативно можна просто висадити гірчицю біля картоплі – тоді рослина відразу відлякуватиме колорадських жуків.

Цибуля та часник

Неймовірно ефективними вважаються також настої з лушпиння часнику та цибулі. Для цього приготування потрібно взяти 200 грамів цибулиння і розтертих головок часнику, а тоді залити їх 10 літрами води і кип'ятити на повільному вогні протягом 2 годин.

Також неймовірно важливо пам'ятати про те, що садити картоплю на одному й тому ж місці кілька років поспіль не можна – це суттєво підвищує ризик зараження колорадським жуком.