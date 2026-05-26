Важливо лише не зволікати, оскільки комахи швидко розмножуються й можуть зіпсувати продукти чи речі у домі, пише Interia Kobieta. У більшості випадків допомагають прості натуральні засоби, які відлякують шкідників.

Як позбутися тарганів?

Найчастіше тарганів можна знайти у ванних кімнатах, кухнях чи підвалах. Цей шкідник переносить до 80 різних бактерій та мікробів, тому його негайно потрібно знешкодити вдома.

Потрапляють таргани в помешкання через труби, водопровід та вентиляцію. Шкідники досить небезпечні, оскільки одна самка може дати потомство аж сотням нових особин, тому при появі навіть одного таргана варто бити на сполох.

Фахівці радять одразу скористатися сильними хімікатами, гелями й пастками. Також можна скористатися розчином харчової соди й цукру в однаковому співвідношенні. Цю суміш потрібно помістити там, де були помітними шкідники.

Таргани почнуть ласувати цукром, тож у їхній шлунок потрапить і сода, яка в поєднанні зі шлунковою кислотою почне виробляти газ, який знищить їх зсередини.



Тарганів потрібно одразу позбутися / Фото Pexels

Як позбутися молі?

Міль за зовнішнім виглядом схожа на комарів. Найпоширенішими є два види моді – платтяна та харчова.

Личинки платтяної молі живляться вовняними тканинами й хутром, а харчова міль вже псує цукор, крупи, борошно й висівки.

Якщо ви помітили міль на кухні, то потрібно якнайшвидше позбутися личинок. Потрібно додати кілька столових ложок оцту й води або ж повністю очистити шафи оцтом. Його користь у тому, що він дезінфікує й знищує яйця.

Відлякати харчову міль можна завдяки пакетикам з лавандою, свіжим чи сушеним пижмом, а також готовими ароматизованими пастками для молі. Шафи також слід мити розчином води з оцтом й обробляти інколи одяг гарячим повітрям з сушарки.