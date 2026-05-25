Рулони з туалетного сміття для більшості людей є звичайним сміттям. Та досвідчені дачники ніколи їх не викидають – бо знають, що на городі для них є не одне призначення, пише Martha Stewart.

Цікаво Посадіть біля дині ці 5 рослин, і урожай не встигатимете їсти: ідеальні компаньйони

Як можна використовувати рулони туалетного паперу в саду?

Вирощування розсади

Рулони з-під туалетного паперу просто ідеальні для вирощування у них насіння. Кожен рулон для цього потрібно розрізати навпіл, наповнити сумішшю для рослин, а тоді поставити на піддон.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Основна зручність висадки саме у паперових рулонах полягає в тому, що після пересадки у відкритий ґрунт вони розкладуться досить швидко, і не заважатимуть росту рослини. Водночас протягом перших місяців вони все ще захищатимуть ніжне коріння від шкідників.

Покращення ґрунту

Якщо у землі є дощові черв'яки, картонні рулони просто ідеально підходять для того, аби активізувати цих дуже корисних на городі істот. Вони обожнюють гризти м'який картон, а їхні тунелі дуже якісно аерують ґрунт.

Рулони потрібно порізати на дрібні шматочки, а після цього перемішати їх з верхніми 10 – 15 сантиметрами ґрунту.

Комірці для рослин

Чимало шкідників у саду та на городі хочуть нашкодити молодим рослинам – вони поїдають не лише коріння, але й стебла – і невелика картонна перегородка навколо рослини може зупинити їх напрочуд ефективно.

Одну сторону рулону потрібно розрізати вздовж, а тоді натягнути його на саджанець, аби він прилягав як комірець.

Компостний матеріал

Рулони туалетного паперу біорозкладні, тож їх можна викидати не у сміття, а у компостну яму, аби вони перетворилися на цінне добриво для рослин. Для цього поріжте рулони на дрібні шматочки.