На жаль, не всі ягоди, фрукти та овочі добре ростуть одне поряд з іншим – та якщо підібрати рослини для сусідніх грядок правильно, можна суттєво спростити собі роботу у наступні місяці, пише Southern Living. Гарні сусіди для дині допоможуть їй не тільки швидше рости, але й захистять від хвороб та бур'янів.

Що посадити біля дині?

Цинії

Цинія та диня мають схожі потреби у воді та сонці, тож у саду та на городі поєднуються чудово. Окрім того, цинії поряд покращують шанси дині на запилення. Приваблюють квіти не лише бджіл та метеликів, але й сонечок – неймовірно корисних комах, що харчуються попелицею на рослинах.

Орегано

Висадка ароматних трав біля дині – це дуже розумний і вдалий крок. Їхній запах допоможе захистити рослину від шкідників, адже ті не люблять дуже сильні запахи.

А коли орегано почне цвісти, його навідуватимуть запилювачі – і відтак покращать і шанси дині на урожай.

Соняшники

Високі соняшники можуть захистити дині від сильного вітру, але також служитимуть "шпалерами" для плетистих ліан рослини. Втім, звертайте увагу на те, аби соняшники не затіняли низькорослі дині. Для того, аби уникнути такого розвитку подій, дині потрібно садити на південь чи на захід від високих стебел.



Квасоля

Диням для росту потрібно багато поживних речовин, і тому посадка їх біля квасолі та інших бобових культур серйозно збільшує їхні шанси отримати потрібні поживні речовини. І квасоля природним чином насичує ґрунт азотом, поглинаючи його з повітря. А той факт, що квасоля гине першою, а тоді перегниває у ґрунті, дає додаткове добриво для динь.

Редис

Редис – це неймовірний вибір для посадки поряд з динями, адже він природним чином відганяє шкідників від останньої. Окрім того, редис може привабити на грядку хижих комах, що харчуються цими ж шкідниками. А довге коріння редиски аерує та покращує якість ґрунту.