Капуста має дуже високу потребу в поживних речовинах, тому перед посадкою потрібно збагатити ґрунт перепрілим компостом чи біогумусом, пише Deccoria.

Що потрібно капусті для росту?

Овочі відповідають за нарощування зеленої маси та швидкий ріст листя, тому капусті потрібен азот. Крім того, рослині потрібен бор, кальцій, марганець та мідь. Дефіцит цих поживних речовин може уповільнити ріст чи перешкодити формуванню головок.

Капуста найкраще росте на сонячних місцях, а також потребує родючого, добре дренованого ґрунту, який утримує вологу. Важкий ґрунт обмежує розвиток коренів і може призвести до утворення менших головок.

Досить важливим є і рівень рН ґрунту. Оптимальний становить від 6,5 до 7,5. А ще варто звертати увагу на правильне розташування рослин. Досить густа посадка почне конкурувати за світло, воду і поживні речовини.

Більшим сортам потрібна відстань між рослинами до 50 сантиметрів. Це забезпечить кращу циркуляцію повітря й зменшить схильність до шкідників та хвороб.

Також капуста потребує досить багато води під час формування головок. Дачники радять поливати рослини рідко, але глибоко. Вода повинна досягнути аж до кореневої системи.

Які домашні добрива підходять капусті?

Натуральні добрива допомагають підтримувати рівномірний ріст капусти. Досвідчені дачники рекомендують використовувати ось такі підживлення:

Компост – покращує структуру субстрату та підвищує здатність утримувати вологу;

Біогумус – чудово підживлює рослини й підтримує розвиток мікроорганізмів;

Органічна мульча з трави – добре захищає ґрунт від пересихання та навіть удобрює його.

Втім, дачники наголошують на тому, що навіть найкраще добриво може не допомогти, якщо капуста росту в сухому ґрунті чи посаджена досить щільно.