Садівник у своєму ютуб-каналі "Все своє" розповів, що цей спосіб використовує вже багато років, тож він підходить не лише для ранньої, але й для середньої чи пізньої капусти.

Як правильно садити капусту?

Через весняне похолодання висадку розсади цього року довелося трохи відкласти. Хоча капуста вважається холодостійкою культурою, у надто холодному ґрунті вона практично не росте. Саме тому городник радить не поспішати з посадкою молодої розсади.

Для висадки потрібно зробити глибоку широку канавку "у 2 штики лопати", після чого висадити рослини в шаховому порядку з двох боків. Такий спосіб дозволяє капусті краще розвиватися й отримувати більше простору.

Особливу увагу варто звернути на вік розсади. Оптимальною вважається та, якій приблизно 45 діб – така капуста вже загартована й краще переносить перепади температур. Молодшу розсаду, якій близько 30 днів, варто висаджувати лише у тепліший період.

Перед посадкою у лунки зазвичай додають перегній, але якщо його немає, можна використати підживлення. Можна застосувати розчин кальцієвої селітри – потрібно 20 грамів на 10 літрів води. Це допоможе рослинам швидше прижитися після висадки.

Головний секрет методу – укриття агроволокном. Воно не лише захищає капусту від холоду, але й рятує від капустяної мухи, білокрилки та інших шкідників. Іноді агроволокно залишають майже на місяць, відкриваючи лише для поливу.

Завдяки цьому способу капусту практично не доведеться обробляти хімічними засобами, а врожай вийде здоровим та екологічно чистим.

Які є сорти капусти?

Є кілька сортів капусти, які швидко ростуть та не вимагають особливих зусиль у догляді, пише "Яскрава клумба". Сорт "Дітмарська" вже багато років поспіль залишається фаворитом серед городників через швидке дозрівання та чудовий смак.

Сорт "Червнева" може довго зберігати свіжість навіть після збору урожаю. Капуста білоголова "Рання красуня" швидко достигає та дуже смачна. А от сорт "Етма F1" підійде тим, хто хоче отримати урожай в найкоротші терміни.

Які є корисні новинки для дачників?

Добрива з високим вмістом азоту та сечовини можуть нашкодити орхідеям, викликавши опіки коренів. Для підживлення орхідей можна використовувати кісточку від авокадо, яка містить калій та фосфор.

Підживлювати полуницю потрібно тоді, коли на вулиці закріпилася стабільно-тепла погода. Також важлива і певна температура ґрунту. Підгодовувати ягоди полуниці варто кожні один-два тижні після початку цвітіння.