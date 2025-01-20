Певні поради стали настільки популярними, що вже стали хітами в тіктоці й зібрали безліч переглядів, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Щоб не зіпсувати свої речі, не повторюйте кілька лайфхаків, оскільки вони не є корисними.

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Замочування речей у гарячій воді з содою

Багато людей думає, що таке замочування – це справжній порятунок для очищення білизни, але це далеко не так, оскільки така дія може бути шкідливою для тканин. Гаряча вода може пошкодити та послабити волокна й призвести до усадки. Сода ж створює лужні умови, які призводять до втрати кольору.

Щоб очистити одяг, варто користуватися теплою водою, щоб зберегти структуру та колір тканини.

Виготовлення власних порошків

У мережі є чимало матеріалів, які закликають замінити професійний миючий засіб на саморобний. Втім, мінусів такий засіб має достатньо. Він не є ефективним, оскільки може залишити одяг недостатньо випраним та не прибрати поганий запах від поту чи чогось іншого, що накопичилося на тканині.

Краще все ж таки купувати пральні порошки від надійних брендів. Вони справді дієві й забезпечать ефективне прання та видалення плям з одягу.



Не варто використовувати власні порошки для прання / Фото Pexels

Змішування різних пральних порошків

Ще один міф стосується змішування кількох видів порошків, які начебто мали покращити ефективність від прання. Насправді ж, змішування двох різних порошків може призвести до хімічних реакцій та зниження ефективності.

Краще користуватися тим пральним порошком, який відповідає вашим потребам. Якщо хочеться досягнути додаткової очищувальної дії, то цілком достатньо буде попередньо замочити одяг перед пранням.

Додавання оцту

Оцет вважається універсальним засобом для чищення багатьох речей, але використання його на одязі може бути недоречним. Магазинний оцет має низьку концентрацію, тож нейтралізується після контакту з водою, а очищувальна сила зводиться до мінімуму.

Натомість краще використовувати спеціальні засоби для виведення запахів. Вони працюватимуть як шампунь для одягу, усуваючи погані запахи та роблячи одяг м’якшим та свіжішим.