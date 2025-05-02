Як садити зелену цибулю у квартирі: є простий секрет

Зелену цибулю чи не найпершу вирощують навесні серед всіх інших овочів. Та для того, щоб вона виросла вчасно, потрібно знати кілька правил посадки. Цибуля багата на вітаміни, тому її вирощує кожен дачник. А от для того, щоб отримати чудовий урожай, треба знати кілька секретів.

Без зеленої цибульки не обходиться жоден салат у весняно-літню пору, а при правильній посадці її можна виростити за тиждень, пише 24 Канал.

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Як посадити цибулю вдома

Дачники вже давно посадили цибулю на грядках, а от для тих, хто хоче мати цибулю під рукою вдома, її можна виростити навіть у квартирі. Є два методи – один полягає у вирощуванні цибулі в тирсі, інший – на підвіконні.

Для того, щоб цибуля зійшла у тирсі, знадобиться кілька міцних пакетів, тирса й дрібні цибулини. Спочатку треба заварити в каструлі жменю тирси й дати їй охолонути. Далі треба прибрати зайву воду, а тирсу покласти в пакет, щоб товщина шару була 3 сантиметри. Тирсу треба трішки ущільнити й помістити всередину цибулини зі зрізаною шийкою.



Цибулю можна виростити на підвіконні / Фото Pexels

Після цього пакет треба надути й зав’язати. Таку мінітеплицю потрібно залишити в освітленому й теплому місці, а коли з’явиться зелене пір’я – розкрити й дочекатися, поки цибуля виросте.

Також цибулю можна виростити на підвіконні у квітковому горщику. Потрібно придбати горщик з високими бортами, ґрунт з дренажем та насіння цибулі.

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Цибулини треба промити, зрізати з них зайве лушпиння й помістити в теплу воду, залишивши в темному місці на добу.

Тоді треба поставити горщик на піддон, засипати в нього 2 – 3 сантиметри дренажу, а тоді засипати ґрунтом й полити теплою водою. Цибулини треба видати в горщик таким чином, щоб шийки трішки виглядали. Цибуля має стояти в сонячному місці й підливатися, а вже за 10 днів з’являться перші паростки.