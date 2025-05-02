Как сажать зеленый лук в квартире: есть простой секрет

Зеленый лук едва ли не самый первый выращивают весной среди всех других овощей. Но для того, чтобы он вырос вовремя, нужно знать несколько правил посадки. Лук богат витаминами, поэтому его выращивает каждый дачник. А вот для того, чтобы получить отличный урожай, надо знать несколько секретов.

Без зеленого лука не обходится ни один салат в весенне-летнее время, а при правильной посадке его можно вырастить за неделю, пишет 24 Канал.

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Как посадить лук дома

Дачники уже давно посадили лук на грядках, а вот для тех, кто хочет иметь лук под рукой дома, его можно вырастить даже в квартире. Есть два метода – один заключается в выращивании лука в опилках, другой – на подоконнике.

Для того, чтобы лук взошел в опилках, понадобится несколько крепких пакетов, опилки и мелкие луковицы. Сначала надо заварить в кастрюле горсть опилок и дать им остыть. Далее надо убрать лишнюю воду, а опилки положить в пакет, чтобы толщина слоя была 3 сантиметра. Опилки надо немного уплотнить и поместить внутрь луковицы со срезанной шейкой.



Лук можно вырастить на подоконнике / Фото Pexels

После этого пакет надо надуть и завязать. Такую мини-теплицу нужно оставить в освещенном и теплом месте, а когда появятся зеленые перья – раскрыть и дождаться, пока лук вырастет.

Также лук можно вырастить на подоконнике в цветочном горшке. Нужно приобрести горшок с высокими бортами, почву с дренажем и семена лука.

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Луковицы надо промыть, срезать с них лишнюю шелуху и поместить в теплую воду, оставив в темном месте на сутки.

Тогда надо поставить горшок на поддон, засыпать в него 2 – 3 сантиметра дренажа, а потом засыпать почвой и полить теплой водой. Луковицы надо выдать в горшок таким образом, чтобы шейки немного выглядывали. Лук должен стоять в солнечном месте и подливаться, а уже через 10 дней появятся первые ростки.