Жоржини люблять багато садівників, оскільки вони вражають різноманіттям кольорів та здатні прикрасити будь-який квітник, пише 24 Канал.

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Для того, щоб квіти добре прижилися й пишно цвіли, їх треба висадити в правильний час та в правильне місце. Загалом є сотні сортів жоржин, які вирізняються кольорами, ростом, формою квітів тощо. Обравши для себе бажані квіти, звертайте увагу на місце, де люблять рости жоржини.

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Рослини добре ростуть під променями сонця на родючому ґрунті. Лише ці дві умови їм достатні для того, щоб гарно вирости й цвісти увесь серпень.

Як посадити жоржини

Квіти добре ростуть на тих ділянках, де є багато сонця й тепла, а ще – мінімум вітру. Вирощувати жоржини можна з насіння чи бульб. Втім, посадка з насіння актуальна в березні, а от в червні краще садити квіти з розсади чи бульб.



Жоржини можна садити на початку червня / Фото Pexels

Перед посадкою жоржин, ґрунт треба збагатити компостом та подбати про дренаж, оскільки застій води може призвести до загнивання бульб. Втім, останні кілька днів чудова сонячна погода, тож земля точно добре висушена та ідеально підійде для посадки квітів.

До слова! Ми розповіли про 5 рослин, які не можна садити біля троянд. Ці рослини можуть негативно вплинути на ріст і цвітіння троянд, тому їх краще висаджувати на відстані одна від одної.

Для жоржин ідеальним вважається легкий, пухкий та добре проникний ґрунт з нейтральною реакцією. Якщо ви обрали високорослі сорти, тоді надайте їм простір в клумбі, бо щільне розміщення поруч з іншими рослинами порушить циркуляцію повітря й навіть призведе до розвитку хвороб.

Після посадки не забудьте квіти підливати, підживлювати й прополювати. Ці три правила забезпечать гарний ріст та тривале цвітіння.