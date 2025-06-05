Для того, аби троянди цвіли якнайкраще, потрібно забезпечити їм максимально хороші умови – знайти гарну ділянку, на яку потраплятиме сонце, забезпечити гарний полив, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Як підживити огірки попелом: робоча схема, яка збільшує урожай

Фенхель

Цю рослину слід тримати якомога далі від троянд. Він може витягнути дуже багато поживних речовин з ґрунту та привабити шкідників, які завдадуть чимало проблем вашим квітучим кущам.

Фенхель – це досить сильна рослина, і вона залишить ваші троянди без запасів азоту, калію та фосфору, які дуже потрібні квітам для нормального розвитку та цвітіння. Окрім того, через брак цих поживних речовин троянди можуть також стати більш вразливими до різних шкідників, як-от попелиця, та хвороб на кшталт борошнистої роси чи чорної плямистості.

До речі, знайти саджанці троянд за найкращими цінами можна на Prom. А ще насіння, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Бузок

Попри те, що бузок та троянди напозір можуть здаватися гарним поєднанням, насправді ці рослини відразу ж почнуть конкуренцію за воду та поживні речовини. Вони обидві мають розгалужені кореневі системи, і це означає, що вони намагатимуться першими дотягтися до поживних речовин та отримати їх усі.

Зрештою це призведе до того, що обидві рослини ростимуть гірше та менше цвістимуть. Окрім того, і троянди, і бузок схильні до борошнистої роси, і якщо посадити їх надто близько одна до одної, це може призвести до перехресного зараження.



Троянди не можна садити біля бузку / Фото Pexels

Горіхи

Троянди під горіховим деревом можуть виглядати гарно у вашій уяві, та якщо ви і справді там їх посадите, цвітіння можете так і не дочекатися. Річ у тому, що горіхи містять токсичні сполуки, що можуть вбити троянди, тож краще тримати це дерево якомога далі від ваших квітів.

Втім, це не значить, що ділянка під горіхом має залишатися пустою – раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити під ним для найкращого росту.

Іпомея

Ця рослина надзвичайно швидко росте та може заповнити ваш розарій, якщо її не контролювати. Та найкраще взагалі тримати її окремо від троянд. Іпомеї – це рясні в'юнки, що дуже швидко покривають паркани та стіни, а також можуть закрити від сонця ваші трояндові кущі. Їхні міцні лози можуть пошкодити тендітні стебла рослини та заважають рослині рости.

Гортензії

Потреби гортензій досить сильно відрізняються від тих, що мають троянди. Зокрема, троянди найкраще ростуть під відкритим сонцем, а ось гортензії можуть добре рости тільки у місці, де є непогана тінь.

Якщо ви висадите троянди поряд з гортензіями, це може призвести до ослаблення пагонів, дрібних квітів, або ж і відсутності розвитку усієї рослини.