Для того, чтобы розы цвели лучше, нужно обеспечить им максимально хорошие условия – найти хороший участок, на который будет попадать солнце, обеспечить хороший полив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Фенхель

Это растение следует держать подальше от роз. Он может вытянуть очень много питательных веществ из почвы и привлечь вредителей, которые нанесут немало проблем вашим цветущим кустам.

Фенхель – это достаточно сильное растение, и она оставит ваши розы без запасов азота, калия и фосфора, которые очень нужны цветам для нормального развития и цветения. Кроме того, из-за нехватки этих питательных веществ розы могут также стать более уязвимыми к различным вредителям, например тля, и болезней вроде мучнистой росы или черной пятнистости.

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Сирень

Несмотря на то, что сирень и розы на первый взгляд могут казаться хорошим сочетанием, на самом деле эти растения сразу же начнут конкуренцию за воду и питательные вещества. Они обе имеют разветвленные корневые системы, и это означает, что они будут пытаться первыми дотянуться до питательных веществ и получить их все.

В конце концов это приведет к тому, что оба растения будут расти хуже и меньше цвести. Кроме того, и розы, и сирень подвержены мучнистой росе, и если посадить их слишком близко друг к другу, это может привести к перекрестному заражению.



Розы нельзя сажать возле сирени / Фото Pexels

Орехи

Розы под ореховым деревом могут выглядеть красиво в вашем воображении, но если вы действительно там их посадите, цветения можете так и не дождаться. Дело в том, что орехи содержат токсичные соединения, что могут убить розы, поэтому лучше держать это дерево подальше от ваших цветов.

Впрочем, это не значит, что участок под орехом должен оставаться пустым – ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить под ним для лучшего роста.

Ипомея

Это растение очень быстро растет и может заполнить ваш розарий, если ее не контролировать. И лучше вообще держать ее отдельно от роз. Ипомеи – это обильные вьюнки, что очень быстро покрывают заборы и стены, а также могут закрыть от солнца ваши розовые кусты. Их крепкие лозы могут повредить хрупкие стебли растения и мешают растению расти.

Гортензии

Потребности гортензий достаточно сильно отличаются от тех, что имеют розы. В частности, розы лучше всего растут под открытым солнцем, а вот гортензии могут хорошо расти только в месте, где есть неплохая тень.

Если вы высадите розы рядом с гортензиями, это может привести к ослаблению побегов, мелких цветов, или же и отсутствия развития всего растения.