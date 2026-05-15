Кавуни можна вирощувати з насіння, або ж спершу виростити вдома розсаду – і вибір способу часто залежить не лише від вподобань, але й від клімату пише Better Homes&Gardens. Головним завданням дачника у травні залишається вчасна посадка рослини.

Коли висаджувати кавуни?

У північних та західних регіонах України все частіше вирощують кавуни з розсади – таким способом можна виростити неймовірно солодкі плоди навіть попри не зовсім сприятливі погодні умови. Варто лиш запам'ятати кілька правил щодо догляду – і здоровий та смачний урожай можна отримати будь-де.

Звісно, конкретний час висіву розсади залежить від регіону, але загалом радять сіяти насіння 2,3 12 та 23 – 25 травня – ці дати будуть вдалими за місячним календарем.

Перед посадкою насінини її можна підготувати, аби підвищити ймовірність якісних сходів. Ось що роблять досвідчені дачники:

Калібрування . Насіння можна замочити у солоному розчині – на склянку солі дають 50 грамів води. Якщо насіння спливає – воно неякісне, і його можна викинути.

. Насіння можна замочити у солоному розчині – на склянку солі дають 50 грамів води. Якщо насіння спливає – воно неякісне, і його можна викинути. Прогрівання та замочування . Воду слід нагріти до 50 градусів, а тоді помістити в неї насіння на 5 годин. Після цього насіння обробляють марганцевим розчином. Завдяки цьому саджанці мають з'явитися раніше.

. Воду слід нагріти до 50 градусів, а тоді помістити в неї насіння на 5 годин. Після цього насіння обробляють марганцевим розчином. Завдяки цьому саджанці мають з'явитися раніше. Загартовування. Насіння можна і помістити в холодильник на кілька годин. А деякі дачники ще й чергують холод і тепло протягом 6 годин.

А ось пересаджувати у відкритий ґрунт кавуни можна вже тоді, коли земля на глибині 10 сантиметрів прогріється до 14 – 16 градусів, а нічні заморозки остаточно закінчаться.



Що посадити біля кавунів?

Досвідчені дачники вже давно знають, що половина успіху врожаю – це вдало обрані рослини-компаньйони, пише The Spruce. Біля кавуна можна сміливо садити:

часник;

котячу м'яту;

кріп;

м'яту;

настурції;

кукурудзу;

редис;

броколі;

чорнобривці.

Чим можна підживити розсаду кавунів?

Багато дачників роблять велику помилку, коли не підживлюють саджанці – але саме в цей період рослинам потрібні різні поживні речовини. Тож одразу ж після пересадки в лунку потрібно підкласти органічні добрива. Це допоможе рослині адаптуватися до нового середовища та добре прижитися.

Ідеальне добриво практично для усіх саджанців – це гранульований курячий послід.