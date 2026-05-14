Садівник на ютуб-каналі "Дача Кухня Відпочинок" розповів, що причин такого явища може бути кілька.

Чому жовтіє часник і чим його підживити?

Весна цього року доволі прохолодна, тому жовтизна на листі може з’являтися через нічні приморозки та різкі перепади температури. Також проблема може виникати через недостатній полив чи шкідників, зокрема цибулеву муху.

Крім того, пір’я часнику жовтіє через нестачу азоту в ґрунті. Через те, що озимий часник висаджують восени, за зиму азот поступово вимивається, тому навесні його вже недостатньо.

Городник у такому випадку використовує нашатирний спирт. Перед внесенням такого підживлення він радить добре пролити грядки звичайною водою, а вже після цього використовувати розчин.

Перевага нашатирного спирту полягає в тому, що діяти він починає вже одразу після поливу. Крім насичення рослини азотом, засіб допомагає знизити кислотність ґрунту й покращує його структуру.

Для приготування потрібно 3 столові ложки нашатирного спирту розвести у 10 літрах води. Таке підживлення радять проводити у вечірній час за сухої погоди й температури не нижче 10 градусів тепла.

Проте варто бути обережними, бо надлишок азоту може бути шкідливим. Якщо часник має здорове темно-зелене пір’я, то азотне підживлення йому непотрібне.

Крім того, важливо звертати увагу на ґрунт. Компост і перепріле листя допомагають наситити землю корисними речовинами, а регулярне розпушування між рядами добре вплине на розвиток часнику. За потреби підживлення часником можна проводити 2 – 3 рази на сезон.

Яке ще добриво підійде для часнику?

Більшість цибулевих культур потерпають від нестачі сірки, тому дачники радять підживити часник сульфатом магнію. Городник на ютуб-каналі "Наша дача" розповів, що для підживлення потрібно 1 столову ложку засобу розвести з 1 столовою ложкою аміачної селітри.

Усе це разом потрібно розчинити у 10 літрах води і ретельно перемішати. Для кращого користування рідину можна перелити в лійку, щоб було легко поливати рослини. Втім, перед поливом грядку варто зволожити, щоб добриво почало швидше працювати.

