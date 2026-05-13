Незалежно від температури на стовпчику термометра, для дачників травень – це завжди гаряча пора. Потрібно не лише пересадити розсаду, просапати грядки від бур'янів, але й звернути увагу на багаторічники у саду, пише The Spruce. Кілька годин приділіть також і лаванді.

Що потрібно зробити з лавандою у травні?

Основне завдання дачника щодо лаванди у травні просте – обрізка. Ця стане першою у сезоні, а другу потрібно буде провести вже після того, як рослина відцвіте. В інші пори року підходити з секатором до кущів необов'язково – хіба що ви хочете прищипнути свіжі молоді кінчики, коли вони тільки розвиваються.

Передусім зверніть увагу на ознаки пошкоджень: якщо після зими деякі кущі лаванди виглядають зламаними, або ж гілки потріскалися, потрібно їх обрізати, а оголене коріння накрити ґрунтом.

Весняна обрізка – це не лише спосіб омолодити рослину, але й затримати цвітіння. Звісно, це особисте вподобання, та якщо лаванда зацвіте трохи пізніше, ви зможете насолоджуватися її квітами трохи довше.



Навіщо взагалі проводити обрізку?

Для лаванди обрізка – це не лише питання естетики, адже без неї вона швидко починає дерев'яніти. І одне з основних завдань обрізки – це уповільнення цього процесу. Ось чому це робиться:

Деревина лаванди дуже слабка, і під впливом несприятливих погодних умов (льоду, снігу, сильного вітру, дощів) може просто розколотися.

На деревині з'являються заглиблення, що затримують воду – через це лаванда може почати гнити влітку, а взимку – розщеплюватися.

На відміну від справжніх дерев та чагарників, деревина лаванди не оновлюється. Вона просто припиняє давати нові пагони.

Густа крона лаванди вразлива до снігового навантаження, і через це гілки можуть деформуватися чи зламатися.

Як обрізати лаванду правильно?

Починайте обрізку лаванди, коли рослини ще молоді. Спершу прищипуйте кінчики нових пагонів. Молоді рослини відреагують на це стрімким розгалуженням, і це допоможе сформувати гарний кущ.

А ось вже після цвітіння усі стебла можна сміливу вкорочувати принаймні на третину. Старі рослини можна продовжувати сильно обрізати – але не зрізайте їх аж до безлистої деревини. Пам'ятайте – омолодити деревину лаванди неможливо. Тож найкращим варіантом буде рахувати до третього вузла над дерев'янистою частиною та різати там.

Який ще догляд потрібний лаванді у травні?

Основне правило догляду за лавандою у травні – не перестаратися. Це стосується усього – і акуратної обрізки, і поливу. Навесні що менше його, то краще, адже лаванда процвітає завдяки легкому, практично невимушеному догляду. Все, що їх насправді потрібно – це велика кількість сонячного світла, хороший дренаж та мінімальне втручання, пише Homes&Gardens.

Зважайте також, що й з підживленням потрібно знати міру – багатий ґрунт чи сильні добрива стимулюють ріст м'якого листя коштом цвітіння, і рослини виглядатимуть скоріше "пухкими", ніж структурованими.

Натомість свої зусилля з підживлення у травні краще спрямувати на лохину – ця рослина потребує якомога більше добрив для рясного урожаю. Ідеально в травні підійде калієва селітра – вона містить азот та калій, що стимулюють швидкий ріст.