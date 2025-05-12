Яку цибулю посадити у травні: урожай будете збирати у відра

У другій половині травня час братися за посадку цибулі. Наразі погода є дещо хмарною й дощовою, але вже після середини місяця почнеться потепління й земля добре прогріється завдяки сонячним променям. Яку цибулю радять садити городники – читайте далі.

Для посадки ріпчастої цибулі, температура повітря повинна прогрітися від +10°С до +15°С, пише 24 Канал. Тому саме друга половина травня ідеально підходить для того, щоб садити овочі у відкритий ґрунт.

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Щоб цибулини добре зійшли, перед посадкою їх треба замочити на 12 – 15 годин в теплій воді. Сіянку треба вдавлювати в борозенки на глибину 3 сантиметри, а відстань між цибулинами має складати 10 сантиметрів.

Яку цибулю садити у травні

Для того, щоб отримати хороший урожай цибулі, варто подбати про найкращі сорти. Дачники вже давно визначили найкращі цибулини, які дають найбільший урожай.

Сноуболл

Сорт цибулі дозріє через 100 днів після посадки. Вага цибулини складає майже 100 грамів. Овоч має досить ніжний, навіть трішки солодкий смак. Така цибуля ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді. Після зборів її можна зберігати впродовж 4 місяців.



Сорти цибулі, які варто посадити у травні / Фото Pexels

Штутгартер

Саме цей сорт є одним із найпопулярніших. Після посіву дозріває вже на 90-й день. Цибулини мають округлу форму й важать 100 грамів, мають напівгострий смак. Перевага цього сорту в тому, що овочі можуть зберігатися впродовж 6 місяців.

Кармен

Червона цибуля має середній термін дозрівання. Дачники радять саджати цей сорт тим городникам, які часто використовують цибулю для салатів та термічної обробки. Зберігається сорт впродовж 5 місяців.

Коли садити цибулю навесні та як підготувати грядку до посадки – читайте в нашому матеріалі.

Ексібішен

Сорт славиться величезними цибулинами, розмір яких може сягати 500 грамів. Цибуля чудово підходить для салатів, бо має ідеальний смак. Недоліком є лише короткий термін зберігання – 3 місяці. Для формування великих головок, сорт треба постійно підливати й підживлювати.