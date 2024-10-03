Як правильно садити волоський горіх восени: покрокова інструкція

Горіх росте майже на кожній дачній ділянці, а значну частину дерев висаджують в осінню пору, щоб коріння добре прижилося, а дерево вже починало свій активний ріст з появою першого тепла навесні.

Волоський горіх варто садити в місцях, які добре освітлюються сонцем, пише Ua.magazine. Важливо горіх висаджувати якомога далі від інших дерев, оскільки вони можуть притемнювати молодий саджанець. Відстань до найближчих дерев має становити 10 метрів.

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Також зверніть увагу на те, що горіх не можна садити близько до будинку, оскільки з часом його коріння може пошкодити фундамент та навіть перекосити будівлю. Горіх любить нейтральний або слабокислий ґрунт та погано росте в місцях, де є багато вологи.

Як посадити горіх восени

Горіх можна садити в жовтні. Для цього вам потрібен не саджанець, а плоди горіха. Вони мають бути великими, цілими, без тріщин на шкаралупі.



Саджати треба плоди горіха / Фото Pexels

Спочатку треба підготувати лунку для посадки. Для цього 10 літрів гною треба змішати з половиною відра перегною. Туди треба додати 150 грамів золи та 100 грамів суперфосфату. Яму потрібно викопати глибиною 1 метр, висипати на дно суміш та присипати трохи землею.

Далі потрібно зробити поглиблення для горіхів на 10 – 15 сантиметрів. У кожну ямку треба розкласти на бік по 3 – 4 горіхів. Сходи не дадуть всі горіхи, тож на 2 рік треба буде відібрати найбільші екземпляри. Осіння посадка дасть сходи горіха ближче до травня.

Догляд за горіхом

Щоб не випаровувалася волога, замульчуйте землю навколо дерева. Підійде звичайна солома або тирса. Також можна використовувати агроволокно. Молоді саджанці потрібно буде підв’язати, щоб їх не зірвав вітер. Що цікаво, у посадкову яму рекомендують поставити щось металеве – цвяхи чи іржаві банки. Цей лайфхак вбереже дерево від засихання та стимулюватиме корені до швидшого росту.