Дачники часто звертаються до місячного календаря, який допомагає обрати ідеальні дні для посадки, пише 24 Канал. Завжди більшість посівів припадають на травень, втім через дощову й холодну погоду, овочі можна посадити в червні, коли земля добре прогріється від сонця.

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Посівний календар на червень 2025

За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

У червні не можна розслаблятися, оскільки треба висадити багато рослин, приділити час поливу та підживленню й не забувати боротися з бур’янами, щоб покращити ріст рослин. Детальний місячний календар допоможе зрозуміти, що саме треба посадити та в які дати.

Згідно з фазами Місяця, коли він перебуває в Молодику, то від будь-яких робіт треба утриматися. Найкраще садити рослини у Зростаючий Місяць. У цей період квіти, зелень чи овочі будуть добре рости й тягнутися вгору.



Посівний календар на червень 2025 / Фото Pexels

Треба обмежити себе від будь-яких робіт у Повню. Коли Місяць буде Спадним, то можна робити якісь дрібні справи на городі – боротися зі шкідниками чи прополювати бур’яни.

Коли сіяти рослини у червні 2025 року?

Помідори, огірки та перець – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Селера та спаржа – 1 – 3, 6 – 7 червня;

Цибуля, часник – 6 – 7, 9 – 10 червня;

Кукурудза – 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Баклажани, кабачки, гарбуз – 1 – 3, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Капуста (цвітна, броколі, пекінська) – 1 – 3, 6 – 7, 12 – 13 червня;

Картопля – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10 червня;

Горох, боби, квасоля – 16 – 18, 21 – 23 червня;

Редиска, морква, буряк – 16 – 18, 21 – 22 червня;

Шпинат – 21 – 23, 25 – 27 червня;

Рукола – 21 – 22 червня;

Кріп – 21 – 23 червня;

Петрушка – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 червня;

Базилік, розмарин, пряні трави - 6 – 7, 9 – 10 червня.

До речі! У нас є загальний місячний календар на червень. Він допоможе вам зрозуміти, як все спланувати в багатьох справах в перший місяць літа.