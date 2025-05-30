Дачники часто обращаются к лунному календарю, который помогает выбрать идеальные дни для посадки, пишет 24 Канал. Всегда большинство посевов приходятся на май, впрочем из-за дождливой и холодной погоды, овощи можно посадить в июне, когда земля хорошо прогреется от солнца.

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Посевной календарь на июнь 2025 года

По лунному календарю на июнь 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 13 июня;

– с 1 по 13 июня; Полнолуние – 14 июня;

– 14 июня; Убывающая Луна – с 15 по 28 июня;

– с 15 по 28 июня; Новая Луна – с 29 по 30 июня.

В июне нельзя расслабляться, поскольку надо высадить много растений, уделить время поливу и подкормке и не забывать бороться с сорняками, чтобы улучшить рост растений. Детальный лунный календарь поможет понять, что именно надо посадить и в какие даты.

Согласно фазам Луны, когда она находится в Новолуние, то от любых работ надо воздержаться. Лучше всего сажать растения в Растущую Луну. В этот период цветы, зелень или овощи будут хорошо расти и тянуться вверх.



Посевной календарь на июнь 2025 / Фото Pexels

Надо ограничить себя от любых работ в Полнолуние. Когда Луна будет убывающей, то можно делать какие-то мелкие дела на огороде – бороться с вредителями или пропалывать сорняки.

Когда сеять растения в июне 2025 года?

Помидоры, огурцы и перец – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 июня;

Сельдерей и спаржа – 1 – 3, 6 – 7 июня;

Лук, чеснок – 6 – 7, 9 – 10 июня;

Кукуруза – 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 июня;

Баклажаны, кабачки, тыква – 1 – 3, 9 – 10, 12 – 13 июня;

Капуста (цветная, брокколи, пекинская) – 1 – 3, 6 – 7, 12 – 13 июня;

, Картофель – 1 – 3 _COPY2 6 – 7, 9 – 10 июня;

Горох, бобы, фасоль – 16 – 18, 21 – 23 июня;

Редис, морковь, свекла – 16 – 18, 21 – 22 июня;

Шпинат – 21 – 23, 25 – 27 июня;

Рукола – 21 – 22 июня;

Укроп – 21 – 23 июня;

Петрушка – 1 – 3, 6 – 7, 9 – 10, 12 – 13 июня;

Базилик, розмарин, пряные травы - 6 – 7, 9 – 10 июня.

Кстати! У нас есть общий лунный календарь на июнь. Он поможет вам понять, как все спланировать во многих делах в первый месяц лета.