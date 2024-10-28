Ось 3 найкращі дні для праці на городі: посівний місячний календар на листопад

Листопад для городників – це останній шанс висадити деякі рослини під зиму та закінчити усі роботи в саду та на городі. Тож потрібно заздалегідь дізнатися про вдалі та небезпечні дні.

Місячний календар для городника – це необхідний помічник, який допоможе визначити, коли ж найкраще проводити ті чи інші посадки. І Поради 24 підготували кілька детальних порад щодо того, коли виконувати ті чи інші роботи на городі.

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Які є фази Місяця у листопаді

Спадний Місяць – 16 – 30 листопада;

Новий Місяць – 1 листопада;

Місяць, що зростає – 2 – 14 листопада.

Повня – 15 листопада.

Цього місяця сприятливими для садівництва є такі дати – 3 – 7, 10, 11, 14, 15, 18 – 20, 26 – 29 листопада. Натомість є і дні, які краще присвятити відпочинку та іншим заняттям – 2, 8, 9, 16 та 30 листопада. У ці дати висаджені рослини погано приживуться, тож краще не ризикувати.

Що потрібно зробити листопаді

Листопад, попри деякі переконання людей, все ще час активних робіт у саду та на городі. Ось кілька з основних завдань, які обов'язково потрібно завершити цього місяця:

прибрати опале листя;

обрізати кущі та дерева;

підготувати молоді саджанці;

перекопати ґрунт на городі для боротьби з шкідниками.

Також в листопаді все ще проводиться чимало посадок "під зиму". Садять так рослини для того, аби наступного року навесні отримати максимально ранній врожай. Ця техніка вважається дуже вдалою, але потрібно правильно підібрати дні для посадки тих чи інших рослин.

Наприклад, ось в які дні потрібно займатися посівом у листопаді 2024 року: