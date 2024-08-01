Посівний календар на серпень: що треба садити та збирати цього місяця

У серпні на городі зменшується кількість справ, які пов’язані з сіянням чи підживленням овочів. Переважно в цей час більшість городників вже збирають дозрілі плоди. Втім є певний перелік культур, які ще можна посадити в останній місяць літа. Щоб рослини швидко виросли та потішили гарним врожаєм – врахуйте особливості місячного посівного календаря.

Звертайте увагу на фази Місяця, які мають значний вплив на те, як насіння приживеться, наскільки добре буде рости та яку кількість плодів дасть, пишуть Поради 24.

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Рослини розвиваються під впливом астрономічних фаз Місяця, тому варто слідкувати за посівним календарем, щоб визначити найкращий час посадки. Рекомендовано садити будь-що на городі в період Зростаючого Місяця, а от уникати посадки варто в той період, коли Місяць є Молодиком.

З урахуванням особливостей посівного місячного календаря, радимо садити чи викопувати овочі в сприятливий період, а від будь-яких справ на городі треба відмовитися.

Фази Місяця у серпні 2024 року

Спадаючий Місяць : 1 – 3 серпня;

: 1 – 3 серпня; Новий Місяць : 4 – 5 серпня;

: 4 – 5 серпня; Зростаючий Місяць : 6 – 18 серпня;

: 6 – 18 серпня; Повний Місяць : 19 – 20 серпня;

: 19 – 20 серпня; Спадаючий Місяць: 21 – 31 серпня.

У сприятливі дні радимо зібрати всі овочі, які вже дозріють та дадуть врожай. У серпні збирають огірки, помідори, кабачки, патисони, фрукти та ягоди. Також цього місяця вже можна викопувати картоплю, якщо ви посадили її у квітні чи на початку травня.

А що ж робити з порожньою грядкою? Городники знають всі секрети та радять використати город в останній місяць літа максимально ефективно.



У серпні активно збирають урожай / Фото Pexels

Зростаючий Місяць

Виявляється, що жоден місяць літа не є таким сприятливим для посадки, як серпень. На грядках можете сміливо висаджувати квіти, зелень та овочі, які встигнуть дати свої плоди ще до перших осінніх заморозків.

Садіть у серпні цибулю, кріп, салат, шпинат, петрушку та руколу. Щодо квітів, то найкраще для посадки підходить садовий дзвіночок, маргаритки, гіацинти та нарциси.

Повний Місяць

Два дні (19 – 20 серпня) спробуйте відмовитися від будь-яких городніх робіт. Не плануйте в ці дні посадку рослин чи викопування картоплі, оскільки овочі стануть вразливими та можуть погано прижитися.

Спадаючий Місяць

У цей час варто садити ранні сорти буряка, моркви та цибулі. Також можете зробити засів щавлю чи петрушки на зиму. Вже навесні з’являться перші сходи. Дачники кажуть, що в серпні корисно вкорінювати дерева, тому на ділянці можете висаджувати хвойні дерева чи бузок.

Молодик

Період не є сприятливим для городніх робіт. Краще в цей час обробіть грядки та приберіть всіляке бадилля. Можете консервувати зібрані овочі на зиму чи готувати варення з фруктів та ягід.