Посівний календар на січень: що можна садити в перший місяць нового року

У січні городники та садівники відпочивають, оскільки мінусова та морозяна погода не дозволяє поратися на вулиці. Та якщо у вас є теплиця, тоді на зимовий місяць можна не звертати уваги, важливо лише обрати правильний день для саджання згідно з позитивними фазами Місяця.

У грудні ще можна було виконувати деякі земельні роботи поки не замерзла земля, в січні братися до городу та саду пізно, пише 24 Канал. Саме тому в перший місяць нового 2025 року варто обирати овочі та зелень для саджання в теплиці, а для цього треба вибирати правильні дні.

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Від обраних дат залежить, як буде рости насіння та як швидко ви отримаєте урожай. Астрологи вірять в те, що від фаз Місяця залежить все живе на цій планеті. Не варто саджати в дні, коли Місяць перебуває в Молодику та Повні, інакше рослини не приймуться й на урожай можна буде не чекати.

Спадний Місяць – 15 – 28 січня;

– 15 – 28 січня; Новий Місяць – 29 січня;

– 29 січня; Зростаючий Місяць – 1 – 13, 30 – 31 січня;

– 1 – 13, 30 – 31 січня; Повня – 14 січня.

Посівний календар на січень

У січні можна сіяти овочеві культури, коренеплоди, цибулеві та зелень з травами.

Найкращими днями для посадки овочів у січні вважаються кілька днів: 3, 8, 10, 13, 17, 18, 24, 30 січня. Несприятливими є для посіву будь-яких рослин ось такі дати – 2, 4, 6, 16, 29 січня.



У січні можна працювати в теплиці / Фото Pexels

Редис найкраще садити 17, 18, 24, 28 січня.

Томати рекомендовано садити 15, 18, 19, 25, 31 січня.

Солодкий перець варто висаджувати 3, 5, 7, 17, 30 січня.

Баклажани добре приймуться, коли їх посадять 18, 18, 26, 29 січня.

Цибулю радять садити 4, 5, 9, 15 січня.

Часник рекомендовано садити 25 та 30 січня.

Зелень, до якої входять салати, шпинат, рукола, кріп, петрушка, базилік та кінза садіть в такі дні: 4, 5, 9, 15, 26, 28 січня.

У січні в теплиці можна підживлювати ґрунт органічними та мінеральними добривами. Дотримуючись цих простих правил посадки в рекомендовані дні, овочі та зелень добре приймуться та швидко виростуть.