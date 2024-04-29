Чимало городників переконані, що фази Місяця можуть дуже сильно впливати на те, як будуть рости ваші культури. І від того, коли саме ви висадите рослини, може залежати й урожай, який ви зрештою отримаєте. Поради 24 розповідають про найбільш сприятливі дні у травні для посадки різних рослин на городі та в саду.

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Як фази Місяця впливають на рослини

Виявляється, певні фази Місяця можуть змінювати напрям руху соку, збільшувати стійкість рослин. І якщо ви почнете розбиратися у циклах рослин, тоді ви зможете спростити собі роботу та покращити урожайність та ефективність.

Новий місяць – життєві соки рослини сконцентровані у коренях, не варто торкатися коріння, адже воно досить вразливе, і навіть невеликі пошкодження можуть знищити городину. Потрібно займатися поливом.

– життєві соки рослини сконцентровані у коренях, не варто торкатися коріння, адже воно досить вразливе, і навіть невеликі пошкодження можуть знищити городину. Потрібно займатися поливом. Зростання Місяця – активний обмін речовин у верхній частині рослини. В цей час добре ростуть стебла, листя, гілки та квіти. В ці моменти можна займатися розпушенням ґрунту, посадками тощо.

– активний обмін речовин у верхній частині рослини. В цей час добре ростуть стебла, листя, гілки та квіти. В ці моменти можна займатися розпушенням ґрунту, посадками тощо. Повня – активність повільно зміщується до коріння. Це несприятливий час для того, щоб проводити безпосередній контакт із рослинами.

– активність повільно зміщується до коріння. Це несприятливий час для того, щоб проводити безпосередній контакт із рослинами. Згасання – інтенсивність обміну речвин переходить під землю, до коренів рослини. Заборонено впливати на ґрунт, і в цей час не варто пересаджувати рослини.

Які є сприятливі дати для посадки рослин у травні

Фази Місяця у травні вказують на те, що для робіт у саду та на городі найкраще підходять такі числа: 3 – 4, 9 – 13, 17 – 22, 25 – 27, 30 – 31. Ці дати астрологи радять використати для висаджування рослин, а також обрізання, сапання, мульчування та поливу.

Водночас є дуже несприятливі дати, у які краще не виконувати важливих городніх робіт: 6, 8, 15, 23 – 24, 28 числа. Краще у такі дати зайнятися побутом вдома, сходити побачитися із друзями та близькими тощо.

Детальний місячний календар на травень

1, 2 травня – ці дні вважаються досить нейтральними для сівби та висадження рослин. В ці дні натомість можна зайнятися доглядом за культурами, а посадку перенести на інший день. Окрім того, ви можете зайнятися прополюванням та обрізкою. Підходять ці дні і для обприскування від шкідників та хвороб.

3, 4 травня – ці дати підходять для висівання таких культур: редиска, морква, редька, буряк. Також можна садити пізні сорти картоплі та бобові культури. Розсаду можна пересаджувати на більш сприятливі місця.

5, 6 травня – в ці дні не варто займатися городніми справами. Але можна розпушити ґрунт, орати землю та прополювати бур'яни.

7 травня – нейтральний день, та за потреби можна посадити цибулеві чи підготувати рослини для пророщення.

8 травня – несприятливий день для посадки культур. Годиться тільки для того, щоб оглянути стан газону та провести скошування трави.

9 – 13 травня – найбільш сприятливі дні для висаджування та висівання баклажанів, огірків та перців. Ви можете пересадити кущі полуниці та посіяти квіти. Не забудьте подбати у ці дні і про сад.

14 травня – нейтральний день. Можна прибирати у теплицях, провітрювати їх, а також потрібно оглянути рослини на наявність хвороб та шкідників.

15 травня – не варто займатися садовими справами.

16 травня – хороший день для прибирання ділянки, перевірте огорожу та за потреби проведіть провітрювання.

17 – 22 травня – це сприятливі дні для проведення різноманітних робіт на городні. Ви можете висаджувати усі овочеві культури, а також полуницю і суницю.

23 – 24 травня – несприятливі дні для висаджування та висівання. Можна провести обрізання та обробки.

25 – 27 травня – хороші дні для поливу, а також ви можете зайнятися і першим урожаєм.

28 травня – несприятливий день для роботи в саду та на городі.

29 травня – можна пересаджувати та садити рослини, але краще зайнятися обробкою від шкідників та прополювати грядки.

30, 31 травня – хороші дні для підживлення культур та прищеплення рослин.