Многие огородники убеждены, что фазы Луны могут очень сильно влиять на то, как будут расти ваши культуры. И от того, когда именно вы высадите растения, может зависеть и урожай, который вы в итоге получите. Советы 24 рассказывают о наиболее благоприятных днях в мае для посадки различных растений на огороде и в саду.

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Как фазы Луны влияют на растения

Оказывается, определенные фазы Луны могут менять направление движения сока, увеличивать устойчивость растений. И если вы начнете разбираться в циклах растений, тогда вы сможете упростить себе работу и улучшить урожайность и эффективность.

Новый месяц – жизненные соки растения сконцентрированы в корнях, не стоит касаться корней, ведь они достаточно уязвимы, и даже небольшие повреждения могут уничтожить овощи. Нужно заниматься поливом.

– жизненные соки растения сконцентрированы в корнях, не стоит касаться корней, ведь они достаточно уязвимы, и даже небольшие повреждения могут уничтожить овощи. Нужно заниматься поливом. Рост Луны – активный обмен веществ в верхней части растения. В это время хорошо растут стебли, листья, ветки и цветы. В эти моменты можно заниматься рыхлением почвы, посадками и тому подобное.

– активный обмен веществ в верхней части растения. В это время хорошо растут стебли, листья, ветки и цветы. В эти моменты можно заниматься рыхлением почвы, посадками и тому подобное. Полная – активность медленно смещается к корням. Это неблагоприятное время для того, чтобы проводить непосредственный контакт с растениями.

– активность медленно смещается к корням. Это неблагоприятное время для того, чтобы проводить непосредственный контакт с растениями. Угасание – интенсивность обмена веществ переходит под землю, к корням растения. Запрещено воздействовать на почву, и в это время не стоит пересаживать растения.

Какие есть благоприятные даты для посадки растений в мае

Фазы Луны в мае указывают на то, что для работ в саду и на огороде лучше всего подходят такие числа: 3 – 4, 9 – 13, 17 – 22, 25 – 27, 30 – 31. Эти даты астрологи советуют использовать для высадки растений, а также обрезки, вспашки, мульчирования и полива.

В то же время есть очень неблагоприятные даты, в которые лучше не выполнять важных огородных работ: 6, 8, 15, 23 – 24, 28 числа. Лучше в такие даты заняться бытом дома, сходить увидеться с друзьями и близкими и тому подобное.

Подробный лунный календарь на май

1, 2 мая – эти дни считаются достаточно нейтральными для посева и высадки растений. В эти дни зато можно заняться уходом за культурами, а посадку перенести на другой день. Кроме того, вы можете заняться прополкой и обрезкой. Подходят эти дни и для опрыскивания от вредителей и болезней.

3, 4 мая – эти даты подходят для посева таких культур: редис, морковь, редька, свекла. Также можно сажать поздние сорта картофеля и бобовые культуры. Рассаду можно пересаживать на более благоприятные места.

5, 6 мая – в эти дни не стоит заниматься огородными делами. Но можно разрыхлить почву, вспахивать землю и пропалывать сорняки.

7 мая – нейтральный день, и при необходимости можно посадить луковые или подготовить растения для проращивания.

8 мая – неблагоприятный день для посадки культур. Годится только для того, чтобы осмотреть состояние газона и провести скашивание травы.

9 – 13 мая – наиболее благоприятные дни для высаживания и высевания баклажанов, огурцов и перцев. Вы можете пересадить кусты клубники и посеять цветы. Не забудьте позаботиться в эти дни и о саде.

14 мая – нейтральный день. Можно убирать в теплицах, проветривать их, а также нужно осмотреть растения на наличие болезней и вредителей.

15 мая – не стоит заниматься садовыми делами.

16 мая – хороший день для уборки участка, проверьте ограждение и при необходимости проведите проветривание.

17 – 22 мая – это благоприятные дни для проведения различных работ на огороде. Вы можете высаживать все овощные культуры, а также клубнику и землянику.

23 – 24 мая – неблагоприятные дни для высадки и посева. Можно провести обрезку и обработки.

25 – 27 мая – хорошие дни для полива, а также вы можете заняться и первым урожаем.

28 мая – неблагоприятный день для работы в саду и на огороде.

29 мая – можно пересаживать и сажать растения, но лучше заняться обработкой от вредителей и пропалывать грядки.

30, 31 мая – хорошие дни для подкормки культур и прививки растений.