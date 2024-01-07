Якість сну дуже важлива для кожного з нас, але й комфорт відіграє також важливу роль. Саме тому для якісного відпочинку треба підібрати правильну постільну білизну.

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А ще невдовзі в Україні вдарять люті морози. Значне погіршення температури прогнозують вже 9-10 січня. Синоптики кажуть, що температура може вдарити до -20 градусів.

Зігріти нас в такі дні зможе не лише опалення, в’язаний одяг та плед, але й постільна білизна, якщо вона пошита з матеріалу, який має зігріваючі властивості.

Постільна білизна на зиму

Щільна бавовна

Бавовну вважають найкращою тканиною для постільної білизни. Вона зроблена з натуральної сировини, дозволяє зберегти тепло і забезпечує оптимальний теплообмін.



Найкраща постільна білизна на зиму / Фото Pexels

Фланель

Ця ніжна тканина чудово підходить на зимову пору, адже зберігає тепло та дарує відчуття затишку завдяки м’якому матеріалу з бавовни.

Ранфорс

Це тканина з бавовняної нитки, щільність плетінні вищий за бязь та льон. Виготовляється цей тип тканини з бавовняних волокон, які відрізняються гіпоалергенними властивостями. А ще ця тварина має хорошу терморегуляцію, зберігає тепло та дає тілу можливість дихати. Ранфорс вбирає вологу та створює комфортне тепло взимку та в прохолоду влітку.

Жаккард

Постільна білизна з жаккарду складається на 100% з білизни. Вона схожа на набивний шовк та має гіпоалергенні властивості.