Існує дві думки про те, коли найкраще сушити одяг взимку. Перша – вам варто випрати все рано вранці, щоб зловити хоч трохи сонячних променів. І друга – просто залишити одяг сушитися на ніч, щоб він не був постійно у вас перед очима. Ви можете використовувати будь-який час, який найкраще відповідає вашому розпорядку дня.

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Не переповнюйте пральну машину

Можливо, ви помічали, що коли у пралці не дуже багато речей, ви дістаєте їх заледве вологими, і вони дуже швидко висихають. А ось коли ви намагаєтеся запхати побільше одягу, програма віджиму не може бути такою ж ефективною, і вам доведеться витратити набагато більше часу для того, щоб його згодом висушити.

Не забувайте також ставити найшвидшу програму віджиму на вашій пральній машині. А перед тим, як діставати одяг, ви можете запустити додатковий цикл відживання, щоб вивести з одягу якомога більше вологи. Втім, перед цим перевірте етикетки з догляду за одягом, який ви перете, та переконайтеся, що ви не зашкодите йому.

Спробуйте вентилювати приміщення

Внутрішнє провітрювання дуже важливе для того, щоб швидко і ефективно сушити одяг у себе в квартирі. Також ви можете використати сушарку, якщо вона у вас є – так тепло рівномірно розділиться по усьому одягу і він висохне надзвичайно швидко.

Рівномірно розкладайте одяг

Знайдіть час, щоб акуратно розвісити свій одяг та подбайте про те, щоб у нього було достатньо місця для висихання. Одяг, який зібраний докупи або ж накладений один на одного, буде набагато важче висушити.

Також переконайтеся, що ви використовуєте принаймні дві планки вашої дошки для сушіння для кожної речі.

Розстебніть усе

Для того, щоб максимально швидко висушити одяг, вам потрібно переконатися, що він максимально розкритий. Розстебніть усі ґудзики на сорочках – навіть на манжетах, а також виверніть усі кишені на куртках та штанах. Так ви суттєво полегшите процес просушування одягу.



Розкритий одяг буде сушитися набагато швидше / Фото Pexels

Оберіть правильну кімнату

Важливо переконатися, що приміщення, в якому ви залишили одяг, добре провітрюється. Найкраще залишити у цій кімнаті відкриті вікна, навіть якщо на вулиці холодно.

Ви можете використати рушник

Якщо вам терміново потрібно висушити якусь річ, ви можете скористатися методом з рушником. На диво, тканина з мікрофібри дуже добре вбирає вологу тож точно буде корисною у цьому завданні.

Розкладіть рушник, а поверх нього покладіть річ, яку вам потрібно висушити і скрутіть його у форму ковбаски, щоб видалити зайву вологу. Ви можете використати ще один рушник, якщо це потрібно.

Після цього ви можете випрасувати одяг – це допоможе досушити одяг та водночас видалить усі зайві складки.

Посушіть одяг феном

Використання фена також може прискорити процес сушіння одягу. Для початку ви можете повішати свою річ на вішак, а потім переміщати фен по всій поверхні одягу, щоб він не затримувався на одному місці надто довго – інакше він може пошкодити тканину.

Та намагайтеся не використовувати надто високу температуру, адже це може призвести не тільки до пошкодження волокон, але й до усадки одягу.