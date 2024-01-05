Пил складається із дрібних частинок бруду, мертвих клітин шкіри, кліщів, пластику та інших помірно грубих частинок. І всього кілька типових помилок під час прибирання можуть призвести до того, що кількість пилу у вашому домі тільки зростатиме, незалежно від ваших зусиль.

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Ви витираєте пил у неправильному порядку

Коли ви прибираєте будь-яку кімнату, найкращий підхід, який може бути – це протирати пил згори донизу. Це дозволяє бруду, який ви зриваєте з високих місць, падати на підлогу, а звідти ви видалите його потім.

Якщо ж ви прибиратимете навпаки, то будете осипати пил на щойно витерті поверхні. Також експерти рекомендують завжди протирати зліва направо, щоб забезпечити справді ретельне протирання.

Ви використовуєте неправильні інструменти

Якщо ви хочете запобігши швидкому повторному накопиченню пилу, вам потрібно використовувати ганчірку з мікрофібри, змочену до вологості з пульверизатора.

Втім, тканина не має бути настільки мокрою, щоб залишати смуги вологи. Ту саму техніку варто використовувати, коли ви берете до рук поліроль чи засіб для чищення меблів. Розпилювати його варто на тканину, а не безпосередньо на предмети інтер'єру.

У вас неправильна техніка

Для того, щоб ефективно витирати пилюку, ваша ганчірка має бути акуратно складена, а не зім'ята, адже так ви пропускатимете досить багато бруду. Натомість вам варто тримати чисту тканину рівно та працювати горизонтальними мазками. Не варто також тріпати тканину після того, як ви закінчили прибирання, адже інакше пилюка просто знову опиниться в повітрі та згодом осяде на полиці та інші меблі.

Ви протираєте пил тільки на рівні очей

Звісно, перш за все ви помічаєте накопичення пилу на книжкових полицях, столі чи підвіконнях, проте не варто забувати, що він осідає на усіх без винятку горизонтальних поверхнях, навіть якщо ви його не бачите.



Протирати пил потрібно з усіх поверхонь / Фото Pexels

Тож для ефективного прибирання вам потрібно перевіряти також такі місця, як кути кімнат, вентиляцію, верхівки шаф та дверей, навіть якщо до них складно дістатися.

Ви не витираєте пил у маленьких просторах

Звісно, на невеликому просторі не накопичиться так багато пилу, як на великому столі чи шафі, проте всі ці місця збільшують загальну кількість бруду у вашій оселі. Тож знайдіть час, щоб спеціальною кистю видалити пил з решітки на вікнах, різьблених полицях та клавіатурі комп'ютера. Не забудьте протерти спеціальним валиком і усі абажури та люстри – ви будете здивовані, скільки пилу там може ховатися.

Ви забуваєте доглядати за своїми вікнами

Легко забути видалити пил зі своїх вікон, проте це одна з найбільш ризикованих зон – адже пил, який накопичується там, згодом рознесеться по всій квартирі. Особливо уважно потрібно стежити за станом жалюзів, адже протирати потрібно їх повністю, щоб протерти пил з кожної горизонтальної поверхні.

Також перевірте, чи ваші вікна добре ізольовані. Якщо ні, то вони можуть принести до вашої квартири не тільки протяги, але й велику кількість пилу.