Банани досить примхливі фрукти. З магазину додому ми можемо їх принести свіжими й твердими, але пройде день чи два і вони різко починають темніти. До того ж змінюється не лише смак банана, але й його форма. Вони стають більш м’якими та схожими на кашу.

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Щоб мати контроль над їхнім дозріванням та зберегти їх якомога довше свіжими та смачними, рекомендуємо взяти до уваги кілька лайфхаків.

Як зберігати банани

Банан може зберігатися вдома від 2 до 6 днів. Щоб якомога довше вони залишалися свіжими зберігайте їх далеко від сонячних променів, адже сонячне тепло може призвести до їхнього швидшого дозрівання.

Також вони можуть довше залишатися в гарному вигляді, якщо зберігати їх в холодильнику. Якщо ж ви купили зелені банани, то холод призупинить їхнє дозрівання, тож вони так і залишаться зеленими.



Зелені банани краще в холодильник не ставити / Фото Pexels

Щоб фрукти не чорніли, ви можете придбати спеціальну вішалку для бананів. Таким чином вони довше зберігатимуться свіжими.

Спробуйте огорнути стебла бананової зв’язки поліетиленом, щоб вони довше зберігалися жовтими. Стебла бананів виділяють газ етилен, який поширюється на інші плоди, прискорюючи процес дозрівання. Пластик унеможливлює газу потрапити в банани, тож їхній термін зберігання буде ще довшим.