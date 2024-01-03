Ананас – це чудове джерело клітковини та антиоксидантів, тому його корисно вживати. Та перш ніж ви його скуштуєте, вам варто обрати стиглий фрукт.

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Як обрати стиглий ананас

Важливо, щоб ананас був жовтого кольору з гладкою поверхнею. Коли зовні він твердий, але піддається натисанню, то це означає, що він зрілий.

Також зрілий ананас важкий та має помітний солодкий аромат. Якщо вам потрібно, щоб ананас дозрів трохи пізніше, тоді обирайте не дозрілий. Для такого ананасу характерний зеленуватий відтінок та відсутність аромату.

Температурний режим на кухні трохи вищий, ніж на базарах чи в супермаркеті, тому його важливо правильно зберігати, щоб він не зіпсувався швидко та залишався свіжим.

Як зберігати цілий ананас

Незрілий ананас можете поставити у фруктову корзину на кухні і він буде продовжувати дозрівати. Прискорити процес дозрівання можна завдяки паперовому пакету, в який його треба помістити. На дозрівання ананасу йде кілька днів. А щоб відтермінувати трохи дозрівання – тримайте його в холодильнику.

Як тільки він дозріє – почніть його розрізати. Важливо не перетримати його, адже він почне псуватися та стане кислим.



Не варто розрізаний ананас довго тримати в холодильнику / Фото Pexels

Як зберігати розрізаний ананас

Після того, як ви очистите ананас від шкірки та приберете тверду серцевинку, розріжте його на шматочки чи кільця.

Розрізаний ананас треба тримати виключно в холодильнику. Покладіть його в герметичний контейнер. Рекомендовано такий ананас з’їсти впродовж чотирьох днів. Як тільки ананас почне коричневіти – це ознака того, що він почав псуватися.