Усі фрукти корисні та важливі по-своєму, втім експерти таки визначили кілька найкорисніших серед всіх, які мають в собі найбільше вітамінів та найкраще впливають на наш організм.

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Не забувайте й про те, що взимку важливо підтримувати імунітет, тому нехай на вашій кухонній тарілці завжди стоять фрукти.

Авокадо

Вас це може здивувати, але авокадо – це фрукт, хоч він і не солодкий, як всі фрукти. Авокадо багате калієм, тому його добре вживати для здоров’я серця. А ще в ньому містяться корисні жири та антиоксиданти.

Яблуко

Дослідження показують, що яблука можуть знизити рівень холестерину та підтримати здорове серце. Вони багаті на клітковину та корисні поліфеноли.



Корисні властивості яблук / Фото Pexels

Малина

Лікар Бріанна Гуан називає малину найкращим фруктом для здоров'я шкіри та гормонального здоров'я. Якщо ви маєте заморожену малину, можете її сміливо їсти, адже вона зберігає всі корисні властивості.

Ці ягоди, наповнені вітаміном С, можуть допомогти підтримати вироблення колагену та захистити шкіру від старіння, пригнічуючи вільні радикали та зупиняючи окислювальний стрес та ушкодження,

– зазначила лікарка.

Банан

У бананах міститься високий глікемічний індекс, а високий вміст вуглеводів дає нам необхідне джерело енергії. Банан також багатий на калій, який важливий для здоров’я серця.

Лимон

Бріанна Гуан зазначає, що лимони корисні для зміцнення здоров’я та імунінтету.

"Почніть свій день з соку багатого на вітамін С, який не вплине на рівень цукру в крові. Лимон зменшує запалення та стимулює травлення. Змішайте лимонний сік з теплою водою та імбиром, щоб запобігти сезонним захворюванням", – радить лікарка.

Ананас

Ананаси з високим вмістом вітаміну С та марганцю містять вітамін B6, мідь, тіамін, фолієву кислоту та калій.