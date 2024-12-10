Чи потрібно чистити гриби перед приготуванням: відповідь вразить

Деякі люди перед приготуванням грибів обов’язково їх чистять, інші ж переконані, що й звичайного миття буде цілком достатньо. Але як потрібно робити насправді?

Гриби – це дуже корисний продукт, який може багато чого запропонувати – вони стають цікавим елементом страви, або ж альтернативою м’яса, повідомляє 24 Канал. Ось тільки не всі знають, як правильно підготувати продукт до приготування.

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Чи потрібно чистити гриби?

Гриби можуть надати страві текстуру, що не схожа ні на що інше. Окрім того, завдяки своїй губчастій структурі вони можуть вбирати смаки будь-якого продукту, в якому готується. Втім, зворотна сторона полягає в тому, що гриби можуть вбирати багато вологи, і це призводить до запитання – чи потрібно їх чистити?

Покупні гриби на вигляд вже цілком чисті, і здається, що вони не вимагають додаткових маніпуляцій. Та тут, як завжди, криється нюанс.

Чистити свіжі печериці, незалежно від того, чи ви купили їх в магазині чи назбирали в лісі, потрібно. А ось мити варто обережно. Перш за все, ніколи не залишайте їх надовго в воді.

Гриби дуже швидко вбирають її, і це може позначитися і на смаку, і на запаху продукту. Цілком достатньо буде швидко сполоснути гриби, а зайвий бруд прибрати вже за допомогою щітки чи губки.



Гриби потрібно чистити / Фото Pexels

Якщо ж потрібно прибрати зайву рідину після миття, тоді варто відразу ж просушити гриби за допомогою паперового рушника.

Чистити печериці перед приготуванням можна за допомогою гострого ножна. Для цього шкірку потрібно акуратно підчепити біля краю шапки та потягнути. Так можна робити з великими грибами. Але ось молоді та дрібні гриби чистити необов’язково – досить буде протерти їх серветкою.

Дуже часто для того, аби отримати найкраще приготовані гриби, використовується “сухий спосіб”. Тоді їх не миють, а очищають вологою ганчіркою та щіткою. Після цього чистять і гриби, що не ввібрали вологу, виходять хрусткими та золотистими.