Нужно ли чистить грибы перед приготовлением: ответ поразит

Некоторые люди перед приготовлением грибов обязательно их чистят, другие же убеждены, что и обычного мытья будет вполне достаточно. Но как нужно делать на самом деле?

Грибы – это очень полезный продукт, который может многое предложить – они становятся интересным элементом блюда, или альтернативой мяса, сообщает 24 Канал. Вот только не все знают, как правильно подготовить продукт к приготовлению.

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Нужно ли чистить грибы?

Грибы могут придать блюду текстуру, не похожую ни на что другое. Кроме того, благодаря своей губчатой структуре они могут впитывать вкусы любого продукта, в котором готовится. Впрочем, обратная сторона заключается в том, что грибы могут впитывать много влаги, и это приводит к вопросу – нужно ли их чистить?

Покупные грибы на вид уже вполне чистые, и кажется, что они не требуют дополнительных манипуляций. Но здесь, как всегда, кроется нюанс.

Чистить свежие шампиньоны, независимо от того, купили ли вы их в магазине или собрали в лесу, нужно. А вот мыть стоит осторожно. Прежде всего, никогда не оставляйте их надолго в воде.

Грибы очень быстро впитывают ее, и это может сказаться и на вкусе, и на запахе продукта. Вполне достаточно будет быстро сполоснуть грибы, а лишнюю грязь убрать уже с помощью щетки или губки.



Грибы нужно чистить / Фото Pexels

Если же нужно убрать лишнюю жидкость после мытья, тогда стоит сразу же просушить грибы с помощью бумажного полотенца.

Чистить шампиньоны перед приготовлением можно с помощью острого ножа. Для этого кожицу нужно аккуратно подцепить у края шапки и потянуть. Так можно делать с крупными грибами. Но вот молодые и мелкие грибы чистить необязательно – достаточно будет протереть их салфеткой.

Очень часто для того, чтобы получить лучше приготовленные грибы, используется “сухой способ”. Тогда их не моют, а очищают влажной тряпкой и щеткой. После этого чистят и грибы, что не впитали влагу, получаются хрустящими и золотистыми.