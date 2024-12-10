Если дома не нашлось разрыхлителя для теста, откладывать планы по приготовлению блюда или сразу же бежать в магазин не стоит, сообщает 24 Канал. Вместо этого вы можете самостоятельно изготовить его из продуктов, что найдутся на кухне.

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Как приготовить свой разрыхлитель?

Для этого вам нужно взять 5 столовых ложек пищевой соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты и 12 столовых ложек крахмала или муки. Перемешать все это нужно деревянной ложкой и засыпать ингредиенты в сухую стеклянную емкость.

Храните все это в темном месте, защищенном от прямых лучей солнца. Использовать нужно в таком же количестве, как и обычный разрыхлитель. Можно применять для приготовления сдобного, бисквитного, заварного и песочного теста.



Разрыхлитель можно заменить / Фото Pexels

Но разрыхлитель можно не только приготовить самостоятельно, но и заменить. Вот что вы можете использовать взамен:

Газированная вода . Она обогатит ваше тесто воздушными пузырьками. Если вы готовите выпечку на жидкой основе – например, оладьи на воде, то обычную воду можно смело заменить на газированную.

. Она обогатит ваше тесто воздушными пузырьками. Если вы готовите выпечку на жидкой основе – например, оладьи на воде, то обычную воду можно смело заменить на газированную. Алкоголь. Это – еще один замечательный вариант замены разрыхлителя. На килограмм теста нужно влить примерно 1 столовую ложку спиртного. Оно не только разрыхлит муку, но и придаст приятного аромата десерту.

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