Якщо вдома не знайшлося розпушувача для тіста, відкладати плани з приготування страви чи одразу ж бігти у магазин не варто, повідомляє 24 Канал. Натомість ви можете самостійно виготовити його з продуктів, що знайдуться на кухні.

Цікаво Волосся почне рости вдвічі швидше: 7 правил, яких треба дотримуватися

Як приготувати свій розпушувач?

Для цього вам потрібно взяти 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти та 12 столових ложок крохмалю чи борошна. Перемішати все це потрібно дерев'яною ложкою та засипати інгредієнти у суху скляну місткість.

Зберігайте все це у темному місці, захищеному від прямих променів сонця. Використовувати потрібно у такій ж кількості, як і звичайний розпушувач. Можна застосовувати для приготування здобного, бісквітного, заварного та пісочного тіста.



Розпушувач можна замінити / Фото Pexels

Але розпушувач можна не тільки приготувати самотужки, але й замінити. Ось що ви можете використати натомість:

Газована вода . Вона збагатить ваше тісто повітряними бульбашками. Якщо ви готуєте випічку на рідкій основі – наприклад, оладки на воді, то звичайну воду можна сміливо замінити на газовану.

. Вона збагатить ваше тісто повітряними бульбашками. Якщо ви готуєте випічку на рідкій основі – наприклад, оладки на воді, то звичайну воду можна сміливо замінити на газовану. Алкоголь. Це – ще один чудовий варіант заміни розпушувача. На кілограм тіста потрібно влити приблизно 1 столову ложку спиртного. Воно не тільки розпушить борошно, але й додасть приємного аромату десерту.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.