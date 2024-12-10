Є багато ефективних методів, які здатні стимулювати ріст волосся, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо їх дотримуватися, то вони зможуть запобігти ламкості та сприятимуть зміцненню пасм.

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Підстригайтеся

Важливо підстригати волосся кожних 2 – 3 місяці. Завдяки цьому корені волосся будуть здоровими, а сухі кінчики обстриженими. Якщо їх не обстригати, то вони будуть ламатися по довжині волосся.

Оберіть правильний шампунь

Підберіть шампунь до вашого типу шкіри голови й стану волосся. Агресивний шампунь може призвести до його пошкодження, а дуже делікатний – спричинить накопичення жиру. Це лише подразнить шкіру голови, закоркує волосяні фолікули та сповільнить ріст.

Користуйтеся пілінгами

Шкіра голови теж потребує догляду. Щоб був кращий кровообіг волосяних фолікулів у нагоді стануть пілінги та масажери для шкіри голови. Їх треба використовувати раз чи два на тиждень.



Правила, які допоможуть волоссю рости / Фото Кеті Перрі

Підживлюйте волосся

Щоб стимулювати кровообіг також треба використовувати сироватки для шкіри голови. Вони зміцнюють волосяні цибулини та підживлюють пасма. Шукайте в засобах біотин, розмарин та міноксадил.

Сушіть правильно волосся

Вологе волосся є дуже вразливим. Енергійні рухи рушником можуть висмикувати волосся з коренем, робити волосся неслухняним тощо. Тому терти його не треба, лише промокніть м’яким рушником.

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Користуйтеся термозахистом

Травмувати волосся може термозахист, тому краще уникати гарячих інструментів для укладки. Якщо ж треба зробити укладку, то обов’язково користуйтеся термозахистом.

Слідкуйте за раціоном

Дуже важливо правильно харчуватися. Потрібно дотримуватися дієти з великою кількістю білків, корисних жирів, антиоксидантів та вітамінів. Також зверніть на речовини, які підтримують ріст волосся – це біотин, кератин, фолієва кислота, вітамін С, вітаміни А, Е та D.