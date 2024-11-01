Чи потрібно мити сире м'ясо перед приготуванням: відповідь неабияк здивує

Чимало людей вважають, що перед приготуванням м'ясо необхідно дуже якісно вимити, інакше воно не буде безпечним. Решта ж переконані, що мити м'ясо не потрібно.

М'ясо – це дуже популярний продукт на кухнях. Ось тільки далеко не всі знають, як правильно його готувати та чи потрібно його попередньо мити. І відповідь на це запитання відкриває 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Чи потрібно мити м'ясо перед приготуванням?

Чимало людей переконані, що не можна приступати до приготування м'яса до того, як ви його якісно вимиєте. Ось тільки ця думка помилкова. Насправді експерти не рекомендують мити м'ясо, адже саме це може призвести до неприємних наслідків.

Ось кілька основних причин, чому це не варто робити:

Коли ви миєте м'ясо, є більший ризик розповсюдити бактерії по поверхні для приготування та посуду, а також раковині. Натомість під час термічної обробки уся небезпека зникне, і м'ясо буде вже повністю безпечне для вживання.

Також коли ви миєте м'ясо, ви можете змити його смак, і тоді воно буде вже не таким насиченим та приємним. Окрім того, велика кількість вологи на м'ясі може ускладнити його смаження, і це призведе до утворення пари та випаровування води. Замість смаженого м'яса у вас опиниться варене.

Приготування курки чи іншого м'яса прямо з упаковки є безпечним, адже сучасні харчові упаковки вже забезпечують відсутність великої кількості бактерій.



М'ясо не потрібно мити / Фото Pexels

Але є кілька інших правил, які потрібно запам'ятати, аби запобігти харчовому отруєнню. Перш за все, готувати м'ясо потрібно за належної температури, аби воно не було сирим всередині – це допоможе уникнути будь-яких захворювань.

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І останнє, але не менш важливе – перед приготуванням та вживанням їжі надзвичайно важливо ретельно мити руки з милом – особливо у випадку, коли ви працюєте з сирим м'ясом.