Після того, як іриси на клумбі відцвітають, перед кожним городником постає дилема – обрізати їх чи залишити. І що буде з рослинами, якщо ви обріжете засохлі квіти?

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Коли потрібно обрізати іриси

Перш за все, ось відповідь на головне питання: чи потрібно обрізати іриси. Так, досвідчені садівники роблять це щороку після завершення цвітіння, і не тільки для того, щоб клумба виглядала красиво.

Річ у тому, що в сухих квітах і зів'ялих квітконосах дуже часто ховаються шкідники та розвиваються хвороби, від яких потім може страждати і квітка, і її сусіди.



Іриси потрібно обрізати / Фото Pexels

Отож, ось як правильно обрізати іриси:

перш за все, використовуйте гострий інструмент – наприклад, секатор;

зрізайте квітконоси за 2 – 3 сантиметри від кореня;

можна видалити також і сухе та пошкоджене листя.

Обрізку найкраще проводити у суху погоду, аби ранка добре зажила, адже в іншому випадку квіти почнуть підгнивати. До речі, це стосується і всіх інших рослин. А якщо ви хочете розмножувати якийсь ірис, тоді не чіпайте квітконос, а натомість залиште його для того, аби зав'язалася насіннєва коробочка.

Коли обрізати іриси на зиму

Садівники радять не чіпати здорове листя на ірисах аж до самого кінця осені, адже з його допомогою рослини можуть накопичувати поживні речовини. Але якщо вас бентежить, що листочки некрасиво підсихають по краях, тоді ви можете обрізати їх півколом.

Також не варто зрізати листя під корінь – краще буде залишити його висотою десь на 15 сантиметрів від землі.