После того, как ирисы на клумбе отцветают, перед каждым огородником встает дилемма – обрезать их или оставить. И что будет с растениями, если вы обрежете засохшие цветы?

Интересно Чтобы служило годами: на каких двух режимах можно стирать постельное белье

Когда нужно обрезать ирисы

Прежде всего, вот ответ на главный вопрос: нужно ли обрезать ирисы. Да, опытные садоводы делают это каждый год после завершения цветения, и не только для того, чтобы клумба выглядела красиво.

Дело в том, что в сухих цветах и увядших цветоносах очень часто прячутся вредители и развиваются болезни, от которых потом может страдать и цветок, и его соседи.



Ирисы нужно обрезать / Фото Pexels

Итак, вот как правильно обрезать ирисы:

прежде всего, используйте острый инструмент – например, секатор;

срезайте цветоносы за 2 – 3 сантиметра от корня;

можно удалить также и сухие и поврежденные листья.

Обрезку лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы ранка хорошо зажила, ведь в противном случае цветы начнут подгнивать. Кстати, это касается и всех других растений. А если вы хотите размножать какой-то ирис, тогда не трогайте цветонос, а вместо этого оставьте его для того, чтобы завязалась семенная коробочка.

Когда обрезать ирисы на зиму

Садоводы советуют не трогать здоровые листья на ирисах до самого конца осени, ведь с их помощью растения могут накапливать питательные вещества. Но если вас смущает, что листочки некрасиво подсыхают по краям, тогда вы можете обрезать их полукругом.

Также не стоит срезать листья под корень – лучше будет оставить их высотой где-то на 15 сантиметров от земли.