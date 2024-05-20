Що робити з тюльпанами після того, як закінчиться цвітіння: на замітку городникам

Тюльпани мають неймовірно красивий цвіт, і саме через нього чимало городників висаджують ці рослини у себе в саду. Та вони потребують догляду навіть після того, як відцвітуть.

Тюльпани – це ті рослини, які люблять увагу, тож приділяти її потрібно не тільки до цвітіння, але і після. Тож якщо ви хочете вирощувати тюльпани у себе на ділянці, вам потрібно розібратися, коли їх підживлювати і як, які цибулини викопувати, а які можна залишити на клумбі аж до наступного року.

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Чи потрібно обрізати тюльпани після обрізання

Більшість садівників та дачників зрізають квітконоси тюльпанів після цвітіння, і це правильне рішення. І роблять це не тільки для того, щоб клумба виглядала красиво, але насамперед і тому, що квітка має зберегти сили на живлення цибулини, а не витрачати їх на бутони.

Саме під час вегетації у тюльпана формується молода цибулина, і іноді навіть не одна, а всередині зароджуються пагони на наступний рік.

Квіти можна зрізати одразу ж після того, як тюльпани відцвіли і у них пообпадали пелюстки. Натомість зелене листя не можна чіпати, адже воно все ще живить цибулину. Листя через це може пожовтішати.

Зважайте на те, що листя потрібно обов'язково зрізати гострим інструментом, і найзручнішим для цього буде секатор. Також ви можете використати ножиці, якщо попередньо їх продезінфікуєте.



Тюльпани потрібно обрізати після цвітіння / Фото Pexels

Чим підживлювати тюльпани після цвітіння

Перш за все потрібно запам'ятати, що тюльпани далеко не завжди потребують підживлення. І якщо їх влаштовує клімат та ґрунт, вони можуть чудово рости і самостійно. Та якщо ви маєте сортові квіти, то ви можете подбати про цей нюанс.

Після цвітіння тюльпанів їх потрібно поливати протягом двох тижнів, та якщо йдуть дощі, додатково заливати не потрібно. Підживлюють квіти фосфором та калієм у пропорції 1:1.

А ось що точно не варто класти в ґрунт – так це гній, адже від нього можуть загнити цибулини.

Коли викопувати цибулини тюльпанів

Цибулини також потрібно викопувати далеко не завжди, і деякі з них можуть залишатися на клумбі протягом 3 – 6 років. Викопують їх тільки тоді, коли ви плануєте посадити їх на іншому місці. Орієнтовно цим варто займатися наприкінці червня – середині липня, та з раннім сортом можна робити це і раніше.