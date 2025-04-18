Чому у великодній кошик потрібно покласти сіль: про її значення знають не всі

Зібрати великодній кошик – це одне з найважливіших завдань, які залишилися перед святом та далеко не всі знають точно, які продукти у ньому мають бути

Кошики для великоднього обряду посвячення паски часто виготовляють та готують заздалегідь – і вони зазвичай плетені та з фарбованої лози, з красивими ажурними краями, повідомляє 24 Канал. Та потрібно подбати не тільки про вигляд кошика, але й про його вміст.

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Чому у кошик потрібно обов'язково класти сіль?

Багато людей знають про те, що у великодньому кошику є кілька обов'язкових елементів – як-от паски, крашанки та свічки. Дуже часто також кошики прикрашають зеленню – як символ вічного життя та безсмертя. А вишити рушник часто додають, аби він символізував життя та долю, багатство ниток, сплетених із любов'ю.

Але не всі знають, що у кошику також потрібно мати сіль – адже вона має велике символічне значення. Цей, здавалося б, простий продукт, який знайдеться на кожній кухні – це символ повноти та достатку. А у Біблії сіль символізує спосіб зв'язку між Богом та людьми.

Під час нагірної оповіді Ісус називає своїх учнів "сіллю землі". Сіль – це також той продукт, що й у дуже малій кількості може додати смаку іншій їжі. Окрім того, споконвіку сіль вважали оберегом – і у хату приходили із хлібом-сіллю, а також часто дрібку солі брали із собою як захист.



Сіль часто освячують у великодньому кошику / Фото Pexels

Втім, не всі поділяють думку про те, що сіль обов'язково має бути у кошику. Деякі вірять, що її навпаки не можна святити. Адже з давнини сіль й справді була символом заможності – дозволити собі цю приправу могли тільки забезпечені люди. А те, що сіль зрештою опинилася чи не у кожному великодньому кошику – це радше традиція, ніж церковний звичай.

До речі, існує ще один дуже важливий великодній звичай – фарбувати яйця та битися ними. Але звідки він пішов – знають не всі.

Священники також кажуть, що освячувати сіль необов'язково, адже ці продукти не були під забороною під час великоднього посту. Та це не значить, що класти її не можна – люди вірять, що освячена сіль має цілющі властивості, і буде оберігати людину протягом цілого року.

Але є кілька речей, які не можна освячувати на Великдень: