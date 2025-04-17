Більшість людей навіть не замислюються про те, скільки ж яєць потрібно розфарбувати перед Великоднем, та просто обирають випадкове число, повідомляє 24 Канал. А втім, це не зовсім правильний підхід.

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Скільки яєць потрібно фарбувати до Великодня?

Народні традиції стверджують, що перед Великоднем потрібно наварити стільки яєць, аби їх вистачило на всю родину. Але є і більш конкретне число – а саме 13. Повір'я стверджують, що саме така кількість фарбованих яєць, попри загальну негативну славу числа 13, принесе в дім щастя та достаток на весь прийдешній рік.

Дванадцять яєць начебто уособлюють апостолів Сина Божого, а тринадцяте – самого Ісуса Христа. Ця традиція нагадує також про Таємну вечерю, коли Ісус зібрався зі своїми учнями напередодні смерті.

До речі, важливо також звернути увагу і на колір крашанок – зазвичай радять більшість з них зробити червоними, адже цей колір має зв'язок з біблійною історією. Марія Магдалина одна з перших побачила воскресіння Ісуса Христа. Жінка розповіла про диво імператору Тиберію, але той не повірив.

І правитель попросив доказів, і в цей момент яйце, що було у Марії Магдалини, почервоніло.

Втім, можна використовувати для крашанок й інші кольори. Наприклад, зелений зазвичай асоціюється з пробудженням природи, весною, багатим врожаєм. Жовті писанки символізують сонце, а блакитні – небо. Та є кілька кольорів, у які краще не фарбувати крашанки.



Крашанок потрібно зробити 13 / Фото Pexels

Які є прикмети про великодні яйця?

Певно, всім відома також і прикмета про те, що на Великдень заведено розбивати яйця одне об одне. Вважається, що той, чиє яйце лишиться цілим, протягом цілого року матиме удачу. А той, чиє яйце першим трісне, має бути обачним на роботі та в родині.

А ось якщо великоднє яйце випало з рук – це начебто до неприємностей. А ось якщо розбилося до обіду – варто чекати сварок. Втім, розбивати яйця не варто й після обіду: вірили, що це призведе до матеріальних втрат.

Ще одна прикмета стверджує, що яйця, знесені у Чистий четвер та з'їдені на Великдень, будуть оберігати від недуги.