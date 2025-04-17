Большинство людей даже не задумываются о том, сколько же яиц нужно раскрасить перед Пасхой, и просто выбирают случайное число, сообщает 24 Канал. А впрочем, это не совсем правильный подход.

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Сколько яиц нужно красить до Пасхи?

Народные традиции утверждают, что перед Пасхой нужно наварить столько яиц, чтобы их хватило на всю семью. Но есть и более конкретное число – а именно 13. Поверья утверждают, что именно такое количество крашеных яиц, несмотря на общую негативную славу числа 13, принесет в дом счастье и достаток на весь грядущий год.

Двенадцать яиц якобы олицетворяют апостолов Сына Божьего, а тринадцатое – самого Иисуса Христа. Эта традиция напоминает также о Тайной вечере, когда Иисус собрался со своими учениками накануне смерти.

Кстати, важно также обратить внимание и на цвет пасхальных яиц – обычно советуют большинство из них сделать красными, ведь этот цвет имеет связь с библейской историей. Мария Магдалина одна из первых увидела воскресение Иисуса Христа. Женщина рассказала о чуде императору Тиберию, но тот не поверил.

И правитель попросил доказательств, и в этот момент яйцо, что было у Марии Магдалины, покраснело.

Впрочем, можно использовать для пасхальных яиц и другие цвета. Например, зеленый обычно ассоциируется с пробуждением природы, весной, богатым урожаем. Желтые писанки символизируют солнце, а голубые – небо. Но есть несколько цветов, в которые лучше не красить пасхальные яйца.



Крашенок нужно сделать 13 / Фото Pexels

Какие есть приметы о пасхальных яйцах?

Вероятно, всем известна также и примета о том, что на Пасху принято разбивать яйца друг о друга. Считается, что тот, чье яйцо останется целым, в течение целого года будет иметь удачу. А тот, чье яйцо первым треснет, должен быть осмотрительным на работе и в семье.

А вот если пасхальное яйцо выпало из рук – это вроде бы к неприятностям. А вот если разбилось до обеда – стоит ждать ссор. Впрочем, разбивать яйца не стоит и после обеда: верили, что это приведет к материальным потерям.

Еще одна примета утверждает, что яйца, снесены в Чистый четверг и съедены на Пасху, будут оберегать от недуга.