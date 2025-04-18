Почему в пасхальную корзину нужно положить соль: о ее значении знают не все

Собрать пасхальную корзину – это одна из важнейших задач, которые остались перед праздником и далеко не все знают точно, какие продукты в ней должны быть

Корзины для пасхального обряда посвящения кулича часто изготавливают и готовят заранее – и они обычно плетеные и из крашеной лозы, с красивыми ажурными краями, сообщает 24 Канал. И нужно позаботиться не только о виде корзины, но и о ее содержимом.

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Почему в корзину нужно обязательно класть соль?

Многие люди знают о том, что в пасхальной корзине есть несколько обязательных элементов – например куличи, пасхальные яйца и свечи. Очень часто также корзины украшают зеленью – как символ вечной жизни и бессмертия. А вышить рушник часто добавляют, чтобы он символизировал жизнь и судьбу, богатство нитей, сплетенных с любовью.

Но не все знают, что в корзине также нужно иметь соль – ведь она имеет большое символическое значение. Этот, казалось бы, простой продукт, который найдется на каждой кухне – это символ полноты и достатка. А в Библии соль символизирует способ связи между Богом и людьми.

Во время нагорного рассказа Иисус называет своих учеников "солью земли". Соль – это также тот продукт, что и в очень малом количестве может добавить вкуса другой пище. Кроме того, испокон веков соль считали оберегом – и в дом приходили с хлебом-солью, а также часто щепотку соли брали с собой в качестве защиты.



Соль часто освящают в пасхальной корзине / Фото Pexels

Впрочем, не все разделяют мнение о том, что соль обязательно должна быть в корзине. Некоторые верят, что ее наоборот нельзя святить. Ведь с древности соль действительно была символом состоятельности – позволить себе эту приправу могли только обеспеченные люди. А то, что соль в конце концов оказалась чуть ли не в каждой пасхальной корзине – это скорее традиция, чем церковный обычай.

Кстати, существует еще один очень важный пасхальный обычай – красить яйца и биться ими. Но откуда он пошел – знают не все.

Священники также говорят, что освящать соль необязательно, ведь эти продукты не были под запретом во время пасхального поста. Но это не значит, что класть ее нельзя – люди верят, что освященная соль имеет целебные свойства, и будет оберегать человека в течение целого года.

Но есть несколько вещей, которые нельзя освящать на Пасху: