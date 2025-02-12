Чи треба прати нові речі відразу ж після покупки: відповідь неабияк здивує

Чимало людей не вважають за потрібне прати одяг після покупки його в магазині – адже він продається чистим, так?

Якщо ви щойно придбали нову сорочку чи постільну білизну, може виникнути спокуса одразу ж одягнути річ чи розкласти її на ліжку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living. Втім, такий підхід, як стверджує чимало фахівців, помилковий.

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Чи потрібно прати новий одяг?

Почати варто з хороших новин – ваші шанси захворіти, якщо ви вдягнете новий одяг без прання, надзвичайно низькі, повідомляє дерматологиня Джамі Л. Міллер. Втім, розслаблятися відразу не варто – адже є ще ціла низка причин, з яких одяг потрібно кинути до пральної машини відразу ж після того, як ви його придбали.

Перш за все, барвник може зіпсувати решту вашого одягу. Зважайте, що під час виробництва одягу барвники не завжди "закріплюються" на тканині. Якщо розсипчастий барвник залишається на поверхні, а одяг одягається поверх чи під інший одяг, пігменти можуть перенестися з них та назавжди зіпсувати інші елементи гардероба.

Також з уважністю потрібно поставитися і до прання – ті самі барвники можуть пофарбувати решту завантаження пральної машини у несподівані відтінки.

Також не варто забувати і про хімікати, які використовують у процесі виробництва одягу – найчастіше це зустрічається в синтетичних волокнах, як-от поліестер та нейлон. Втім, навіть натуральні тканини можуть мати покриття. І якщо ви маєте чутливу шкіру чи алергію, ви можете постраждати від хімікатів на новому одязі: контакт зі шкірою може спричинити висип, сверблячі плями та інші дискомфортні реакції.



Новий одяг потребує прання / Фото Pexels

І ось ще одна причина прати одяг, яка має вас переконати: мікроби. Одяг проходить через довгий та складний ланцюжок постачання, і елементи одягу надходять з багатьох джерел та проходять через багато рук. Це значить, що ваша нова блузка чи постільна білизна, скоріш за все, піддавалися впливу різних бактерій, грибків, бруду та комах.

І ви також ніколи не знаєте, хто міряв одяг перед тим, як ви придбали його – тож краще не покладатися на краще, а просто випрати річ перед тим, як хизуватися обновкою.