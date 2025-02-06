Прибирання на кухні іноді може здаватися нескінченним заняттям – щойно ви прибрали, як в раковині накопичилася нова порція брудного посуду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
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Як швидко почистити витяжку?
Очищення фільтрів витяжки може стати справжнім кошмаром для господинь – адже жир часто накопичується саме в сітчастих маленьких отворах. Але залишати прилад брудним – теж не варіант, тому потрібно переконатися, що вентиляційні отвори не забиті.
І найкращий засіб для очищення вашої витяжки вже точно є у вас на кухні – це звичайнісінька харчова сода. Кристали соди можуть розм'якшити жир за пів хвилини та повернути блиск вашій витяжці.
Витяжку можна почистити дуже швидко / Фото Pexels
Просто додайте до харчової соди трохи води, утворюючи таку собі пасту, і нанесіть її на витяжку. Після цього потрібно скористатися старою зубною щіткою та злегка потерти фільтри та інші забруднені частини приладу. Та сода – це не єдиний спосіб.
Якщо раптом цього продукту під рукою не опинилося, ви можете скористатися кількома іншими:
- Господарське мило. Цей "бабусин" метод все ще залишається досить ефективним, якщо ви не хочете використовувати агресивну хімію. Розігрійте в місткості кілька літрів води, а тоді натріть половину бруска господарського мила та розчиніть у теплій воді. Розчином вимийте фільтри витяжки.
- Лимон. Продукт, який зазвичай додають у чай, може також очистити й ваше кухонне начиння. Для цього лимон потрібно почистити та м'якоттю натерти усі забруднені місця витяжки. Залиште так на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою.