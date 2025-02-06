Уборка на кухне иногда может казаться бесконечным занятием – только вы убрали, как в раковине накопилась новая порция грязной посуды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Как быстро почистить вытяжку?
Очистка фильтров вытяжки может стать настоящим кошмаром для хозяек – ведь жир часто скапливается именно в сетчатых маленьких отверстиях. Но оставлять прибор грязным – тоже не вариант, поэтому нужно убедиться, что вентиляционные отверстия не забиты.
И самое лучшее средство для очистки вашей вытяжки уж точно есть у вас на кухне – это самая обычная пищевая сода. Кристаллы соды могут размягчить жир за полминуты и вернуть блеск вашей вытяжке.
Вытяжку можно почистить очень быстро / Фото Pexels
Просто добавьте к пищевой соде немного воды, образуя некую пасту, и нанесите ее на вытяжку. После этого нужно воспользоваться старой зубной щеткой и слегка потереть фильтры и другие загрязненные части прибора. Но сода – это не единственный способ.
Если вдруг этого продукта под рукой не оказалось, вы можете воспользоваться несколькими другими:
- Хозяйственное мыло. Этот "бабушкин" метод все еще остается достаточно эффективным, если вы не хотите использовать агрессивную химию. Разогрейте в емкости несколько литров воды, а потом натрите половину бруска хозяйственного мыла и растворите в теплой воде. Раствором вымойте фильтры вытяжки.
- Лимон. Продукт, который обычно добавляют в чай, может также очистить и вашу кухонную утварь. Для этого лимон нужно почистить и мякотью натереть все загрязненные места вытяжки. Оставьте так на 20 минут, а потом смойте теплой водой.