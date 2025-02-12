Надо ли стирать новые вещи сразу же после покупки: ответ изрядно удивит

Немало людей не считают нужным стирать одежду после покупки ее в магазине – ведь она продается чистой, да?

Если вы только что приобрели новую рубашку или постельное белье, может возникнуть соблазн сразу же одеть вещь или разложить ее на кровати, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living. Впрочем, такой подход, как утверждает немало специалистов, ошибочен.

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Нужно ли стирать новую одежду?

Начать стоит с хороших новостей – ваши шансы заболеть, если вы наденете новую одежду без стирки, чрезвычайно низкие, сообщает дерматолог Джами Л. Миллер. Впрочем, расслабляться сразу не стоит – ведь есть еще целый ряд причин, по которым одежду нужно бросить в стиральную машину сразу же после того, как вы ее приобрели.

Прежде всего, краситель может испортить остальную вашу одежду. Учитывайте, что во время производства одежды красители не всегда "закрепляются" на ткани. Если рассыпчатый краситель остается на поверхности, а одежда одевается поверх или под другую одежду, пигменты могут перенестись с них и навсегда испортить другие элементы гардероба.

Также с внимательностью нужно отнестись и к стирке – те же красители могут окрасить остальные загрузки стиральной машины в неожиданные оттенки.

Также не стоит забывать и о химикатах, которые используют в процессе производства одежды – чаще всего это встречается в синтетических волокнах, например полиэстер и нейлон. Впрочем, даже натуральные ткани могут иметь покрытие. И если вы имеете чувствительную кожу или аллергию, вы можете пострадать от химикатов на новой одежде: контакт с кожей может вызвать сыпь, зудящие пятна и другие дискомфортные реакции.



Новая одежда нуждается в стирке / Фото Pexels

И вот еще одна причина стирать одежду, которая должна вас убедить: микробы. Одежда проходит через длинную и сложную цепочку поставки, и элементы одежды поступают из многих источников и проходят через много рук. Это значит, что ваша новая блузка или постельное белье, скорее всего, подвергались воздействию различных бактерий, грибков, грязи и насекомых.

И вы также никогда не знаете, кто мерил одежду перед тем, как вы приобрели его – поэтому лучше не полагаться на лучшее, а просто постирать вещь перед тем, как щеголять обновкой.