Чи потрібно вимикати роутер на ніч: майже всі роблять цю помилку

Роутер вдома – це прилад, без якого не обійтися, адже саме він забезпечує швидкий та якісний інтернет. Втім, чимало людей досі не знають, чи потрібно вимикати його на ніч.

Ціни на електроенергію тільки зростають, і чимало людей думають, що вимикання роутера з розетки на ніч – це непоганий спосіб заощадити гроші, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Ось тільки такий метод економії може принести більше шкоди, ніж користі.

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Чи потрібно відключати Wi-Fi роутер на ніч?

Звісно, експерти радять вимикати на ніч чимало різних приладів, адже навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся, вони однаково забирають чимало енергії. Втім, якщо телевізор, пральну машину та комп'ютер варто вимкнути, є один прилад, який краще залишити у розетці – і це ваш роутер.

Виявляється, вимкнення маршрутизатора Wi-Fi – це та річ, яка може спричинити хаос та зупинити встановлення дуже важливих оновлень на цьому пристрої для посилення зв'язку. Тож радять завжди залишати його ввімкненим – навіть на ніч, коли ви не користуєтеся інтернетом.

Інтернет-провайдери регулярно надсилають важливі оновлення на ваш маршрутизатор, аби підтримувати його у найкращій формі. Втім, це не єдина причина, через яку радять залишати роутер ввімкненим. Постійне вимикання та повторне вмикання, виявляється, може змусити вашого провайдера думати, що у вас є проблеми з підключенням.



Роутер не варто вимикати на ніч / Фото Pexels

І для того, аби ви залишалися на зв'язку, вони можуть запровадити обмеження швидкості, аби ви не були офлайн. Це значить, що навіть через те, що ваша лінія працює як слід, ви все одно зіштовхнетеся зі значно гіршою швидкістю інтернету, ніж зазвичай.

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Втім, це не значить, що роутер не можна вимикати взагалі. Робити це щоночі точно не радять, але швидке перезавантаження раз на місяць може зробити чудеса з вашим інтернет-з'єднанням. Маршрутизатори можуть бути "забиті" різним цифровим безладом, і швидке перезавантаження усуне помилки чи збої.

Для того, аби провести це перезавантаження, потрібно просто вимкнути маршрутизатор з розетки, зачекати близько хвилини, а після цього ввімкнути його знову.