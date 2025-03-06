Нужно ли выключать роутер на ночь: почти все совершают эту ошибку

Роутер дома – это прибор, без которого не обойтись, ведь именно он обеспечивает быстрый и качественный интернет. Впрочем, многие до сих пор не знают, нужно ли выключать его на ночь.

Цены на электроэнергию только растут, и многие думают, что выключение роутера из розетки на ночь – это неплохой способ сэкономить деньги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. Вот только такой метод экономии может принести больше вреда, чем пользы.

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Нужно ли отключать Wi-Fi роутер на ночь?

Конечно, эксперты советуют выключать на ночь немало различных приборов, ведь даже тогда, когда вы ими не пользуетесь, они все равно забирают немало энергии. Впрочем, если телевизор, стиральную машину и компьютер стоит выключить, есть один прибор, который лучше оставить в розетке – и это ваш роутер.

Оказывается, выключение маршрутизатора Wi-Fi – это та вещь, которая может вызвать хаос и остановить установку очень важных обновлений на этом устройстве для усиления связи. Поэтому советуют всегда оставлять его включенным – даже на ночь, когда вы не пользуетесь интернетом.

Интернет-провайдеры регулярно присылают важные обновления на ваш маршрутизатор, чтобы поддерживать его в лучшей форме. Впрочем, это не единственная причина, по которой советуют оставлять роутер включенным. Постоянное выключение и повторное включение, оказывается, может заставить вашего провайдера думать, что у вас есть проблемы с подключением.



Роутер не стоит выключать на ночь / Фото Pexels

И для того, чтобы вы оставались на связи, они могут ввести ограничения скорости, чтобы вы не были оффлайн. Это значит, что даже из-за того, что ваша линия работает как следует, вы все равно столкнетесь со значительно худшей скоростью интернета, чем обычно.

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Впрочем, это не значит, что роутер нельзя выключать вообще. Делать это каждую ночь точно не советуют, но быстрая перезагрузка раз в месяц может сделать чудеса с вашим интернет-соединением. Маршрутизаторы могут быть "забиты" различным цифровым беспорядком, и быстрая перезагрузка устранит ошибки или сбои.

Для того, чтобы провести эту перезагрузку, нужно просто выключить маршрутизатор из розетки, подождать около минуты, а после этого включить его снова.